В Подмосковье подали более 34 тыс. заявок на получение разрешения на такси

С начала 2026 года в Подмосковье электронной услугой «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» воспользовались более 34 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Найти ее можно в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки», она доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также физических лиц (самозанятых), которые зарегистрированы в Московской области. Услуга позволяет внести, изменить или исключить сведения о транспортном средстве, а также получить, внести изменения или аннулировать разрешение.

В ведомстве уточнили, что в рамках оптимизации услуги пользователи могут автоматически получить информацию об автомобиле из реестра легковых такси региона по его VIN‑номеру.

