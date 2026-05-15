Вторичное жилье в Подмосковье стало популярнее

Стоимость вторичного жилья в крупных городах России в апреле продолжила расти. Как сообщили РИА Недвижимость аналитики компании «Мир квартир», средняя цена квадратного метра на вторичном рынке без учета элитного сегмента увеличилась на 0,8% и достигла 131,5 тысячи рублей. Наиболее заметный рост цен зафиксирован в Московской области и Туле.

По данным исследования, наиболее заметный рост цен зафиксирован в Московской области — стоимость вторичного жилья там увеличилась на 3,5%, до 162,4 тысячи рублей за квадратный метр. Аналитики связывают такую динамику с высоким спросом на жилье в Подмосковье: покупатели все чаще рассматривают область как более доступную альтернативу столице, что дополнительно подогревает рынок. В Туле цены выросли на 3%, в Кирове — на 2,9%, в Ленинградской области и Калуге — на 2,4%.

При этом в ряде городов аналитики отметили снижение цен. Наиболее заметно вторичное жилье подешевело в Екатеринбурге — на 0,9%. Также отрицательная динамика зафиксирована во Владивостоке, Тольятти, Саранске и Перми.

В Москве средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья по итогам апреля выросла на 1,9% и приблизилась к 427 тысячам рублей. В Санкт-Петербурге цены увеличились на 1,5%, превысив 257 тысяч рублей за квадратный метр.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в крупных российских городах также выросла на 0,8% — до 7,04 миллиона рублей. В столице средний ценник приблизился к 24 миллионам рублей, а в Петербурге превысил 13 миллионов.

Гендиректор компании «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что вторичный рынок сейчас дорожает немного быстрее новостроек. При этом, по его мнению, ситуация может измениться после снижения ипотечных ставок, когда покупатели вновь начнут активнее интересоваться первичным жильем.

Ранее сообщалось, что в Москве арендаторы рассчитывают платить на 10% меньше рыночной цены.