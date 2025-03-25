Нелепое интервью Глушенкова может сломать ему карьеру: учебник, как нельзя общаться с прессой

Футболист заявил, что в матче сборной России против Гренады впервые за весну получил удовольствие от футбола. И далее расшифровал: в «Зените» ему приходится выполнять работу, порученную тренерским штабом, а не творить, что сказывается на его игре. То есть попросту наехал на главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Далее походя высмеял своего одноклубника Александра Соболева, который никак не может отличиться в официальных матчах.

Несдержанность Глушенкова может серьезно сказаться на его последующей карьере.

Три касания

Глушенков перешел в «Зенит» перед началом нынешнего сезона. Петербургский клуб заплатил за игрока «Локомотиву» 6,3 млн евро, и Глушенков немедленно начал отрабатывать вложения.

В четырех первых матчах РПЛ атакующий полузащитник забил семь мячей, но затем случились две травмы. К моменту, когда Глушенков полностью от них восстановился, «Зенит» уже был другим.

Полузащитник Клаудиньо покинул команду, а еще один бразилец Вендел собирается сделать это весной и пребывает в чемоданном настроении. А именно эти игроки создавали возможность для Глушенкова чувствовать себя не обремененным черновой работой. На правый край атаки «Зенит» купил за 33 млн Луиса Энрике, и дорогой легионер занял привычную для Глушенкова позицию.

То есть «Зенит» находится в стадии некоторой перестройки, тренерский штаб ищет позиции для игроков, и верхом нелепости было сетовать на временные трудности. Глушенков заявил, что из-за того, что он выполнял задание тренера, в игре со «Спартаком» мяча коснулся всего три раза (на самом деле — 24, что все равно очень немного). Но как можно было сравнивать игру против исключительно принципиального соперника в РПЛ с товарищеским матчем с Гренадой, карибским государством, население которое почти втрое меньше Смоленска, родного города Глушенкова.

Фото: [ ФК «Зенит» ]

В «Зените» перебор легионеров. По регламенту, на поле должно находиться трое россиян. Незаменимые позиции — вратарь Евгений Латышонок и капитан команды Дуглас Сантос, имеющий российский паспорт. Последнюю вакансию сейчас занимает Глушенков — тренеры помнят о его шикарном старте за «Зенит». Но это легко исправить, за место в составе сражаются Александр Соболев и Андрей Мостовой. Последний, кстати, также посетовал на то, что потерял место в старте.

Бывший игрок «Зенита» Павел Погребняк не зря посоветовал российским игрокам клуба заткнуть рты. Он прекрасно знаком с главным тренером питерцев и знает, что Семак только внешне может производить впечатление человека мягкого. Как отмечал питерский журналист Федор Погорелов, отец семи детей не может быть мягким. И если Глушенков потеряет место в составе, ничего удивительного не будет.

Не в первый раз

Символично, что в игре со «Спартаком» те самые «три касания» Глушенкову обеспечил Наиль Умяров, перекусивший середину поля. Глушенков и Умяров одновременно перешли в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново», который был тогда рассадником молодых талантов.

Умяров все это время работал, терпел критику и, наконец, после прихода Деяна Станковича расцвел. Прямо сейчас его с полным основанием можно назвать лучшим центральным полузащитником РПЛ.

Фото: [ ФК «Зенит» ]

Глушенков с первых дней в «Спартаке» высказывал недовольство из-за того, что мало играет. Съездил в аренды в «Химки» и «Крылья Советов». Самарский клуб выкупил его окончательно, а уже через полгода перепродал «Локомотиву» с небольшим наваром (купили за 1,8 млн евро, продали за 2,6 млн). Глушенков говорил: «Все что было в «Спартаке», хочу забыть, как страшный сон». Тоже, мягко говоря, недальновидное высказывание.

В последнем интервью Глушенков говорит, какой кайф он получил от игры за сборную. Но осенью он бросил фразу, что ему интереснее тренироваться с легионерами в «Зените», чем играть за национальную команду против Вьетнама. На всякий случай: Вьетнам занимает 114-е место в рейтинге ФИФА, а Гренада — 174-е.

Во время нынешних сборов Глушенков заявлял, что никогда не отказывался играть за сборную, а его слова неправильно интерпретировали. Слов, которые можно неоднозначно истолковать, у 25-летнего футболиста за последние годы набралось немало. За пару лет карьера талантливого игрока резко пошла вверх — «Крылья Советов», «Локомотив», «Зенит». Но как легко угробить ее необдуманными высказываниями. Похоже, при подписании контракта агент Глушенкова должен настаивать на включение в соглашение пункта, запрещающего любое общение со СМИ.