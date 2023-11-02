«Ночной дозор», убийство Распутина и не только: музеи Подмосковья подготовили яркую программу для «Ночи искусств»
Фото: [Серпуховский историко-художественный музей/vk.com]
В этом году Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет под девизом «Россия объединяет». Музеи Подмосковья подготовили яркую культурно-развлекательную программу. А мы сделали для вас подробный гайд об увлекательных мероприятиях: например, можно отправиться на «Ночной дозор», узнать детали убийства Распутина и посетить званый дворянский вечер XIX века.
СЕРПУХОВ: УБИЙСТВО РАСПУТИНА
В Серпуховском историко-художественном музее днем для детей пройдут мастер-классы по созданию филимоновской, дымковской и каргопольской игрушки. А уже вечером гостей постарше приглашают посетить иммерсивный гастроспектакль «История Феликса» (16+), созданный специально для «Ночи искусств».
«Это симбиоз двух проектов – иммерсивного гастроспектакля «Я убил Распутина» и программы «Из первых уст. Юсуповы», – отметила заместитель директора Серпуховского музея по музейному продвижению и проектной деятельности Мария Ефремова. – В первой части о становлении рода Юсуповых расскажет казанская царица Сююмбике, а сюжет второй части – одно из самых загадочных преступлений начала XX века, убийство Распутина. Феликс Юсупов приоткроет завесу тайны событий той страшной ночи 1916 года, а гости станут свидетелями случившегося».
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Возрастной ценз: 16+
Где: Серпухов, ул. Чехова, д. 87
Подробности: serpuhov-museum.ru
ПОЭТИЧЕСКАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ В МУРАНОВЕ
Фото: [Музей-усадьба "Мураново"/vk.com]
В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева» пройдет музыкально-поэтическое действо «Душа хотела б быть звездой». Композитор и пианист Святослав Оводов не только сам исполнит песни и стихотворения, но и пригласит для поэтической импровизации на сцену гостей «Ночи искусств». Также весь день будет проходить усадебный квест, который приоткроет с новой стороны предметы и артефакты из собрания Муранова, расскажет о неожиданных элементах декора и артефактах музейных коллекций.
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Возрастной ценз: 0+
Где: г.о. Пушкинский, д. Мураново
Вход свободный
Подробности: muranovo-museum.ru
ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР В ГОРКАХ ЛЕНИНСКИХ
Фото: [Музей-заповедник Горки Ленинские/vk.com]
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» организуют исторический квиз, на котором познакомят с легендами, связанными со всеми объектами учреждения культуры. Также гостей ждет таинственная экскурсия «с фонариками» по затемненной экспозиции научно-культурного центра.
А весь день здесь будет проходить программа «Званый вечер в усадьбе», на которой расскажут о традициях проведения светских вечеров русского дворянства XIX века и правилах светского этикета.
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Возрастной ценз: 6+
Где: р.п. Горки Ленинские, ул. Центральная, д. 1
Вход свободный
Подробности: mgorki.ru
«ДОЗОР» В НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ
Фото: [Музей «Новый Иерусалим»/vk.com]
Праздничный вечер в музее «Новый Иерусалим» в Истре начнется с фортепианного концерта, на котором исполнят одно из самых известных произведений Петра Чайковского «Времена года» и цикл «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского.
«Гости смогут пройти таинственный квест в темноте «Ночной дозор», – рассказала экскурсовод музея Светлана Алябьева. – Участники отправятся в прошлое и прогуляются по лабиринту постоянной экспозиции. Им расскажут о различных мифах и байках, связанных с музейными экспонатами. Чтобы выбраться из лабиринта, гости должны угадать, какие истории правдивы, а какие – нет».
Также до позднего вечера в музее будут организованы лекции по искусству.
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Возрастной ценз: 0+
Где: Истра, Ново-Иерусалимская наб., д. 1
Вход свободный
Подробности: njerusalem.ru
МУЗЫКА ЧЕХОВА В МЕЛИХОВЕ
Фото: [Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»/vk.com]
В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» с наступлением осенних сумерек можно будет прогуляться по чеховскому дому.
«Украшением вечера станет концертная программа «Чеховские мотивы», – поделилась пресс-секретарь музея-заповедника «Мелихово» Юлия Балабанова. – В нее войдут романсы XIX века, которые слушали, исполняли и вспоминали герои чеховских произведений. Каждая из этих песен – ключ к пониманию характеров героев и сюжета».
Узнать о жизни писателя и его врачебной карьере можно будет на интерактивной программе «Антоний и медицина Чехова».
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Возрастной ценз: 6+
Где: г.о. Чехов, с. Мелихово
Подробности: chekhovmuseum.com