«Нужна ли я этой стране»: пловчиха Егорова поставила под сомнения правила отбора на чемпионат мира

Призер двух чемпионатов Европы по плаванию Анна Егорова не сумела отобраться на чемпионат мира в Сингапуре в ходе чемпионата России в Казани и оставила пронзительный пост в своем телеграм-канале.

«Это уничтожение карьеры»

На своей коронной дистанции 400 метров вольным стилем Егорова заняла третье место, при этом выполнив норматив Международной федерации плавания. Но Федерация водных видов спорта России установила жесткие критерии отбора: более высокий норматив, на чемпионат мира едут первые двое.

«Я вернулась в спорт после 6 месяцев перерыва. Вернулась не просто так — вернулась, потому что это моя жизнь. Я тренировалась всего 2 месяца. Причем через сильнейшую болезнь. Буквально на зубах. И все равно я проплыла по нормативу на чемпионат мира. Стала третьей. Да, не имею права выступать по формальным причинам, но вошла в четверку на эстафету — и сделала это честно, усилием, характером, без поблажек. Но вместо поддержки — в грубой форме мне дали понять: шансов у меня нет. Потому что я — возрастная», — написала Егорова.

Она рассказала, что могла бы отобраться и на других стартах. Егорова тренируется за границей, где ей еще предстоит серия выступлений. Спортсменка отметила, что могла бы взять на себя расходы, связанные с визами, билетами, проживанием, как ей это уже приходилось делать ранее.

«То, что происходит сейчас, — это не просто несправедливость. Это уничтожение карьеры. Медленное, тихое, через игнор. Я не прошу привилегий. Я прошу честного отношения. Шанса. Потому что я его заслужила. Очень больно писать это. Очень тяжело осознавать, что приходится думать о завершении карьеры не потому, что ты слабее, а потому, что система решила за тебя», — заключила спортсменка.

Фото: [ соцсети ]

На претензии Егоровой в беседе со Sport24 ответил вице-президент ФВВСР Евгений Коротышкин. Он подчеркнул, что отбор был справедливым, а его критерии едины для всех и были опубликованы заранее.

«Мы не рассматриваем возраст как фактор, оцениваем только результаты. Анна — сильный спортсмен, и, если она пересилит себя и сделает выводы, у нее все получится», — отметил Коротышкин.

«Я, как преданная своей стране, говорю "нет"»

Подписчики спортсменки в соцсетях выразили ей поддержку. Некоторые из них предложили Егоровой подумать о смене страны, за которую она может выступать, искать место, где ее будут ценить.

Пловчиха рассказала, что подобные предложения ей уже поступали и продолжают поступать, но она не намерена их принимать.

«Я, как преданная стране, говорю "нет"! И сама себе задаю вопрос: а нужна ли я этой стране?» — ответила Егорова.

Фото: [ соцсети ]

Смена поколений

Перерыв в выступлениях на международных соревнованиях привел к тому, что в сборной России неизбежно проходит смена поколений, а звезды прошлых лет при этом еще не до конца себя реализовали. Поэтому их обида понятна.

На чемпионате мира в Будапеште, где россияне выступали в сокращенном составе, страна получила новую звезду — Мирона Лифинцева. Достойно выступили там Евгения Чикунова, Илья Бородин и Кирилл Пригода.

На чемпионате России в Казани были обновлены несколько взрослых и юношеских рекордов страны. В частности, новые достижения установили Андрей Минаков (100 м баттерфляем) и Иван Кожакин (50 м брассом). Лучший результат сезона на стометровке на спине показал призер Олимпиады Климент Колесников.

Но несколько именитых спортсменов остались без путевок в Сингапур. Квалификационный норматив не выполнили двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов и чемпионка мира Юлия Ефимова. Тренерский штаб выдержал жесткость своей линии и не включил титулованных пловцов в сборную.