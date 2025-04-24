Обрусевший француз польского происхождения: Стефан Да Коста с нами еще два года

Лучший бомбардир «Автомобилиста» прошлого сезона и один из лучших легионеров в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) останется в России еще как минимум на два сезона.

От Парижа до Екатеринбурга

Стефан де Коста родился в Париже, но француз он только наполовину, его мама — из Польши. Нападающий начал играть в хоккей во Франции, но затем перебрался в Северную Америку.

На протяжении нескольких сезонов Да Коста пробовал закрепиться в клубе НХЛ «Оттава Сенаторз». Он показывал высокую результативность в фарме в АХЛ, но пробиться в основную команду было сложно. «Оттава» тогда обладала глубоким составом, регулярно попадала в плей-офф, а лидерами нападения были звезды Джейсон Спецца и Даниэль Альфредссон. За четыре сезона Да Коста провел за «Сенаторз» лишь 47 матчей, в которых набрал 11 (7+4) очков, что не было провальным результатом с учетом игрового времени. Но перспектива всю оставшуюся карьеру болтаться между фармом и основной командой была не слишком вдохновляющей.

В 2014 году Да Коста переехал в Россию и выдал в ЦСКА свой лучший сезон в КХЛ с 62 очками в 46 играх. С тех пор нападающий так и остался в России, лишь на сезон-2017/18 отлучившись в швейцарский «Серветт». В КХЛ Да Коста играл за ЦСКА, «Ак Барс», «Локомотив» и «Автомобилист» — всего 10 сезонов.

Фото: [ ХК «Автомобилист» ]

За рекордами

В списке лучших бомбардиров КХЛ Да Коста занимает высокое 11-е место, набрав в регулярных чемпионатах 433 (175+258) очка. За следующие два сезона, которые он отработает по новому контракту, француз должен подняться в первую десятку и стать лучшим легионером в истории КХЛ по набранным очкам.

По этому показателю Да Коста пока занимает третье место вслед за Найджелом Доусом (505 очков) и Мэттом Эллисоном (434). Оба эти хоккеиста завершили карьеру, так что помешать французу не смогут.

Однако сам Да Коста признается, что для него мотивацией являются не личные рекорды, а шанс завоевать Кубок Гагарина. А вот с этим пока не получается, даром что нападающий выступал за сильные клубы, претендовавшие на трофей.

Более того, француз заслужил репутацию некубкового бойца и «хрустального» игрока. Но скорее это эмоциональная реакция болельщиков на отсутствие титулов. Примерно то же, например, в НХЛ говорят об Артемии Панарине, одном из сильнейших крайних нападающих мира. Так бывает, трофеи не всегда достаются даже великим игрокам.

Год назад Да Коста пропустил стартовые матчи серии с «Металлургом», а затем вышел и обеспечил «Автомобилисту» победу. Правда, дальше все равно прошла Магнитка, в итоге выигравшая Кубок Гагарина.

В Россию за любовью

После начала специальной военной операции многие европейские легионеры покинули КХЛ. Да Коста по этому поводу заявил, что только он сам будет решать, где ему жить и играть. Француз даже выразил заинтересованность в получении российского гражданства. Русский язык он освоил уже так, что дает на нем пространные интервью.

На особое отношение Да Косты к России влияют не только хоккейные причины. Хотя играть здесь ему, безусловно, комфортно: статус звезды и высокая зарплата. Сообщалось, что с учетом бонусов нападающий зарабатывает за сезон до 150 млн руб. Но еще, в Екатеринбурге француз встретил свою любовь — баскетболистку УГМК и сборной России Ксению Левченко.

Фото: [ ЖБК УГМК ]

«Я познакомился с Ксенией после того, как пошел на свой первый матч по женскому баскетболу. Сразу после игры я попросил у нее майку УГМК для моей племянницы и воспользовался своим шансом узнать ее получше — мы стали общаться в течение следующих нескольких недель. Мы много разговаривали и проводили время вместе, и, естественно, мы понравились друг другу, а затем полюбили друг друга. На самом деле, бывает сложно из-за разных графиков наших игр и тренировок, но с другой стороны, и легко, потому что мы понимаем, что у нас обоих есть карьера, и знаем насколько сложно быть спортсменом», — рассказал Да Коста.

Теперь он по возможности посещает матчи УГМК. Уверяет: если не придет, Ксения побьет его дома.