«Очень добр к людям»: в Подмосковье можно «подружиться» с призраком на Шелковой фабрике

Коломенский музей-лаборатория «Шелковая фабрика» - одно из мест притяжения туристов. Сейчас для гостей здесь приготовили мистическую экскурсию-­бродилку «Шелковый призрак». Гости программы смогут узнать историю фабрики XVIII века и увидеть там призрака! Так-то!

ОБ ИСТОРИИ В СТИХАХ И ТАНЦАХ

В коломенском музее-лаборатории «Шелковая фабрика» проведут по историческим местам бывшего производства необычную экскурсионную прогулку. Участники в течение часа с помощью необычного гида узнают историю фабрики, работающей в XVIII веке.

«Наша программа – фактически театрализованное представление с настоящими актерами, – рассказал режиссер экскурсии Герман Бего. – Гостей у порога фабрики встречает некий созданный нами персонаж – учитель литературы Дмитрий Александрович, который в свободное время подрабатывает экскурсоводом».

Литературный талант учителя помогает сделать повествование об истории шелковой фабрики интересной и захватывающей, отмечает Герман. По задумке режиссера, Дмитрий Александрович живет в музее-резиденции «Арт-коммуналка. Ерофеев и другие». Являясь жителем Коломны, он знает много баек и легенд, связанных с местным предприятием.

Фото: [ Пресс-служба Шелковой фабрики ]

«Сложно считать нашу программу исключительно экскурсией, потому что это не просто перечисление исторических фактов о фабрике и демонстрация важных экспонатов, – отметил режиссер. – Через стихи классиков, литературные высказывания, хореографию, специальное освещение и актерскую игру мы показываем трудовые будни фабрикантов».

ТАИНСТВЕННАЯ ПРОГУЛКА

У экскурсовода-литератора также есть мистический помощник: призрак, чей голос сопровождает участников на протяжении всей прогулки. Собственно, поэтому программа так и называется – «Шелковый призрак».

Хоть точных свидетельств о наличии потусторонних сил на фабрике никогда зафиксировано не было, придуманный создателями бродилки персонаж позволяет полностью погрузиться в историю этого места: ведь он жил задолго до нас. Да и как уверяет режиссер, бояться его точно не стоит.

«Наш призрак не только владеет очаровательным голосом, но и красивой внешностью: в конце прогулки он фантастическим образом появляется перед гостями, – подметил режиссер экскурсии-бродилки. – При этом наш призрак очень добр к людям и с ним даже можно подружиться!».

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