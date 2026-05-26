Очевидных вариантов не существует: кто возглавит ярославский «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» взял второй Кубок Гагарина подряд и вновь оказался в ситуации, когда ему нужно искать нового главного тренера. Портал «Подмосковье сегодня» выясняет, кто может возглавить сильнейшую команду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нетипичная ситуация

Конечно, ситуации, когда у команды три тренера за три сезона случаются достаточно часто. Такое и в истории самого «Локомотива» бывало. Президент клуба Юрий Яковлев бывал скор на принятие радикальных решений.

Совсем другое дело, когда речь идет о чемпионской команде. Зачем менять то, что работает и приносит результат? Но оба раза обстоятельства были сильнее желаний клуба.

После сезона 2024/2025 Игорь Никитин соблазнился роскошным предложением от ЦСКА, которое сделало его самым высокооплачиваемым тренером лиги — 160 млн руб. в год, по данным СМИ. Впрочем, новый тренер «Локомотива» Боб Хартли вскоре сравнялся с Никитиным по зарплате.

65-летний Хартли рассказал, что Яковлев долго уговаривал его возобновить карьеру: канадец уже три года как закончил и наслаждался воспитанием внуков. Уговорил — и Хартли привел «Локомотив» ко второму Кубку Гагарина. Но по окончании сезона именитый тренер твердо сказал: все, я теперь только дедушка.

Квартальнов или Воробьев

Свободных российских тренеров достаточно много. Но «Локомотив» будет искать, во-первых, специалиста статусного, во-вторых, подходящего под систему игры команды. Это резко сужает список подходящих кандидатов. На ум приходят двое — Дмитрий Квартальнов и Илья Воробьев.

Квартальнов работал в «Локомотиве» в 2017-19 годах — редкий случай, когда тренер сумел задержаться в Ярославле на два сезона. В ту пору в КХЛ доминировали ЦСКА и СКА, и рассчитывать на титулы было объективно сложно. «Локомотив» финишировал третьим и четвертым в Западной конференции, а затем выбывал в четвертьфинале Кубка Гагарина, то есть оба раза проходил только один раунд плей-офф.

Последние три сезона Квартальнов работал в минском «Динамо» и сделал из белорусского клуба очень яркую команду. Команда много забивала в регулярке, в первом раунде разнесла московских одноклубников, но во втором раунде словила свип от «Ак Барса». Это обстоятельство может смутить руководство «Локомотива»: команда Квартальнова в очередной раз была хороша в регулярке и в очередной раз провалилась в плей-офф.

В этом смысле послужной список Ильи Воробьева выглядит предпочтительнее. 51-летний специалист выигрывал Кубок Гагарина с «Металлургом» и еще дважды играл с уральцами в финале. В сезоне 2024/25 его ЦСКА вылетел в первом раунде плей-офф, и Воробьев был уволен. В минувшем сезоне тренер отдыхал.

Еще один факт в пользу Воробьева. Он имеет репутацию системного тренера, который не станет перестраивать команду «под себя». «Локомотив» систему уже имеет, и именно ей силен.

Иностранец

В Северной Америке свободных тренеров гораздо больше, но и залучить в Россию действительно актуального специалиста очень сложно. Хотя можно далеко и не ходить. Прямо сейчас в распоряжении «Локомотива» есть Майк Пелино, бывший ассистентом Хартли.

Плюсы — знакомство с системой «Локомотива», большой опыт работы в России с разными командами. Минус — Пелино главным почти не работал, хотя в его карьере есть отрезок, когда он уже возглавлял «Локомотив» — в концовке сезона 2019/20.

Можно помечтать об именитом тренере из НХЛ. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли с «Питтсбургом» Майк Салливан в Россию, скорее всего, не поедет, но другие интересные варианты есть.

Например, весной из «Вегаса» уволили Брюса Кэссиди, который привел команду к Кубку Стэнли в 2023 году. Уговорить будет трудно, да и характер, как известно, у тренера крайне скверный. Но на сезон может хватить, за это время токсичность Кэссиди еще не успеет окончательно отравить раздевалку.