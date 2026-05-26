Супруга Сафонова показала, чем ужинает голкипер ПСЖ

Марина Кондратюк, супруга голкипера ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова, выложила в соцсетях фотографию ужина, приготовленного для ее мужа.

На фото она показала сбалансированное блюдо, состоящее из консервированного тунца, бурого риса, яйца пашот, а также овощей — свекла, пекинская капуста, помидоры и авокадо.

27-летний Матвей Сафонов проводит второй сезон в французском клубе. С середины сезона он выиграл конкуренцию у Люка Шевалье и стал первым номером ПСЖ. В общей сложности в сезоне 2025/26 он провел 26 матчей за клуб, в которых пропустил 27 мячей. 12 игр голкипер завершил на ноль.

30 мая Сафонову и его партнерам предстоит провести главный матч сезона. В Будапеште в финале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с лондонским «Арсеналом». Таким образом, в борьбе за главный еврокубок сойдутся действующие чемпионы Франции и Англии.