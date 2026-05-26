Пьяный водитель «Лексуса» перевернулся в кювет после удара об столб в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, причиной инцидента стало то, что один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ведомства, вечером 25 мая 41-летний мужчина находился за рулем автомобиля Lexus. В 22:05 в районе дома №178 по улице Железнодорожной он не рассчитал безопасный боковой промежуток до двигавшегося во встречном направлении автомобиля Toyota Corolla Fielder, после чего допустил касательное столкновение с ним.

От удара Lexus отбросило на опору уличного освещения, затем машина перевернулась в придорожный кювет. Оба водителя получили травмы разной степени тяжести.

В настоящее время по факту аварии организована проверка. Назначены различные экспертные исследования.

