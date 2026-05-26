«Неделя в придачу». Россиянам хотят продлить отпуск с 28 до 35 дней

Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с предложением увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. По его мнению, такая мера позволит компенсировать выходные дни, которые формально входят в отпускной период, но не используются для отдыха. Об этом сообщает ТАСС .

«Ежегодный отпуск можно разделить на части согласно Трудовому кодексу РФ, одна из них при этом должна составлять не менее 14 календарных дней, что захватывает минимум 4 выходных», — считает Новичков.

В настоящее время работникам гарантирован 28-дневный отпуск с учетом выходных. Новичков предлагает добавить еще одну неделю, доведя общую продолжительность до 35 дней. Депутат полагает, что при расчете отпуска необходимо учитывать как рабочие, так и нерабочие дни, чтобы граждане имели возможность отдыхать 35 календарных дней в году. По замыслу автора инициативы, это поможет трудящимся россиянам полноценно восстанавливать силы, снижать риск профессионального выгорания и качественнее отдыхать. При этом возможность дробления отпуска на части в течение года предлагается сохранить.

Ранее депутат Свищев сообщил о том, что россияне имеют право на оплату больничного во время отпуска.