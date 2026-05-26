«Неделя в придачу». Россиянам хотят продлить отпуск с 28 до 35 дней
Депутат Новичков предложил увеличить отпуск до 35 дней за счёт учёта выходных
Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с предложением увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. По его мнению, такая мера позволит компенсировать выходные дни, которые формально входят в отпускной период, но не используются для отдыха. Об этом сообщает ТАСС.
«Ежегодный отпуск можно разделить на части согласно Трудовому кодексу РФ, одна из них при этом должна составлять не менее 14 календарных дней, что захватывает минимум 4 выходных», — считает Новичков.
В настоящее время работникам гарантирован 28-дневный отпуск с учетом выходных. Новичков предлагает добавить еще одну неделю, доведя общую продолжительность до 35 дней. Депутат полагает, что при расчете отпуска необходимо учитывать как рабочие, так и нерабочие дни, чтобы граждане имели возможность отдыхать 35 календарных дней в году. По замыслу автора инициативы, это поможет трудящимся россиянам полноценно восстанавливать силы, снижать риск профессионального выгорания и качественнее отдыхать. При этом возможность дробления отпуска на части в течение года предлагается сохранить.
Ранее депутат Свищев сообщил о том, что россияне имеют право на оплату больничного во время отпуска.