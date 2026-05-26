Аллерголог рассказала, как отличить простуду от аллергии у ребенка

Многие родители ошибочно принимают аллергию у ребенка за ОРВИ и начинают лечение, которое может навредить. Аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» для детей Ксения Могирева объяснила «Газете.Ru» , как различить эти состояния.

По словам эксперта, ключевые признаки аллергии — сильный зуд в носу, приступы чихания, обильные прозрачные выделения из носа, заложенность, зуд и покраснение глаз, слезотечение. Если эти симптомы возникают без температуры — высока вероятность аллергии. Возможны также крапивница, отек Квинке, кашель, одышка и свистящее дыхание.

Слабость, головная боль, ломота в мышцах и снижение аппетита, напротив, чаще указывают на ОРВИ.

«Именно отсутствие температуры часто становится важным признаком в пользу аллергии», — отметила врач. При простуде температура, боль в горле и интоксикация встречаются гораздо чаще.

ОРВИ при правильном лечении проходит за 5–10 дней. Аллергия может длиться неделями и месяцами — пока сохраняется контакт с аллергеном. Например, реакция на пыльцу возникает только в сезон цветения. Однако бывает и кратковременно: после посещения зоопарка симптомы могут исчезнуть за несколько часов.

Поводом для консультации специалиста должны стать необычно тяжелое течение «простуды», интенсивные симптомы, слабый ответ на стандартное лечение, а также затяжная или регулярно повторяющаяся симптоматика.

«Важно провести дополнительную диагностику, чтобы исключить аллергическую природу заболевания», — подчеркнула Могирева.

Полностью убрать контакт с аллергеном часто невозможно. В таких случаях применяется аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) — постепенное «приучение» иммунитета к аллергену с малых доз.

