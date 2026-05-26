Онколог Каприн назвал 4 категории людей, у которых чаще всего находят меланому

Меланома относится к числу наиболее агрессивных форм злокачественных новообразований, демонстрируя высокую склонность к прогрессированию. В структуре общей онкологической заболеваемости данная патология находится на 13-м месте.

Такую статистику в интервью РИА Новости озвучил главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Каприн.

Специалист пояснил, что на долю меланомы приходится около 14% от всех случаев злокачественных опухолей кожи.

Как отметил Каприн, в группу повышенного риска входят люди со светлой кожей, светлыми волосами и радужкой глаз, пациенты с множественными невусами («родинками»), лица, у которых в семье уже фиксировались случаи данного заболевания, а также люди, проходящие иммуносупрессивную терапию. Особое значение имеют солнечные ожоги, полученные в детском возрасте. В связи с этим врач подчеркнул необходимость тщательно защищать детей от воздействия ультрафиолетовых лучей.

