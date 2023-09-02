Оседлать экскаватор и улыбнуться скорпиону: фермы Подмосковья, где можно необычно встретить осень

В Подмосковье поток туристов в фермерские хозяйства вырос в два раза. Привлекают гостей фермеры, как могут: стильными домиками для проживания, необычными натуральными блюдами и нетривиальными мастер-классами. Мы прошерстили активности нескольких хозяйств, чтобы найти пятерку особых мест, где можно необычно проводить лето и встретить осень. Рассказываем, где научат писать гусиным пером, управлять экскаватором, помогут найти сокровище императрицы и разрешат покормить оленей.

ЛЕПИ ВАРЕНИКИ, РУБИ ДРОВА

Отправиться на необычное свидание со своей второй половинкой в последние теплые деньки можно на ферму в Селявино, в Дмитров. Здесь для влюбленных устраивают настоящий квест с погружением в фермерскую жизнь.

«Мужчинам мы предоставляем возможность проявить себя в заготовке дров и растопке настоящей русской печи, – рассказали на ферме. – А девушки смогут приготовить домашние пельмени или вареники».

Помимо приятных фермерских хлопот, здесь также можно познакомиться с коровами, нубийскими козами, поросятами, кроликами и песцом. А если вы хотите отправиться на ферму вместе с детьми, то для них найдется вкусное занятие – мастер-класс по приготовлению натурального мороженого.

Где: Дмитровский г.о., д. Селявино

Возрастной ценз: 0+

Подробности: fermavselyavino.ru

ПРАЗДНИК АРБУЗНОГО УРОЖАЯ

На ферме «Русский страус» в первые дни сентября устроят настоящий праздник урожая с кулинарными арбузными мастер-классами, масштабной сладкой дегустацией, песнями и хороводами. Также всегда можно отправиться в гости к фермеру, который научит отличать хорошие куриные яйца от плохих, расскажет о непростом цикле получения козьего молока и о том, как правильно ухаживать за поросятами.

Где: г.о. Серпухов, д. Старые Кузьменки

Возрастной ценз: 0+

Подробности: straus.ru

Фото: [ Денис Трудников ]

НАЙТИ СОКРОВИЩЕ ИМПЕРАТРИЦЫ

Встретить осень всей семьей можно на ферме «Северный олень». Здесь вас научат ориентироваться по компасу и стрелять из лука.

«А на квест-экскурсии «По следам северных оленей» можно покормить животное из рук, узнать о жизни оленеводов и даже организовать пикник», – рассказали организаторы.

Любителей приключений ждет квест «В поисках сокровищ Екатерины». На специальных снегоболотоходах наперевес с металлоискателями гостям предлагают отправиться на поиски золотых монет в лес.

Где: Орехово-Зуевский г.о., д. Анциферово, ул. Зеленая, вл. 1

Возрастной ценз: 0+

Подробности: severolen.ru

ГИГАНТСКИЕ КУЗНЕЧИКИ ЖДУТ

На зооферме «Шихово» под Дмитровом предлагают провести время с хвостатыми на Хаски-острове. Также здесь можно погладить эму и ламу, познакомиться с миром жуков: поглядеть на гигантских кузнечиков, скорпионов, богомолов и прекрасных бабочек. А для детей проходит специальная развлекательная программа: шоу «Монстры на каникулах», квест с Незнайкой и мастер-класс по созданию ловцов снов.

Где: Дмитровский г.о., д. Шихово

Возрастной ценз: 0+

Подробности: shihovofarm.ru

ПРИВЕТ АГРАРИЯМ

Как жили простые деревенские люди 100 лет назад, как правильно ухаживать за лошадью и кормить цыплят, можно узнать на тематической экскурсии в Контактной деревне в Видном.

«В конце экскурсии участники отправляются пить чай в настоящую русскую избу, – рассказывают экскурсоводы деревни. – Также для детей старше пяти лет мы проводим необычные уроки в нашей «Деревенской школе». Наши гости смогут почувствовать себя настоящими крестьянскими детьми, научатся писать гусиным пером и освоят старинную азбуку».

Самых активных ребят и их родителей также ждет необычный аттракцион: любой желающий может почувствовать себя водителем серьезной аграрной техники, сев в кабину специального экскаватора, который практически ничем не отличается от настоящего.

Где: Ленинский г.о., п. Совхоза им. Ленина

Возрастной ценз: 0+

Подробности: контактнаядеревня.рф