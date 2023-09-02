Оседлать экскаватор и улыбнуться скорпиону: фермы Подмосковья, где можно необычно встретить осень
Российские экскурсоводы рассказали о необычных подмосковных хозяйствах
Фото: [Дмитрий Белицкий/Подмосковье Сегодня]
В Подмосковье поток туристов в фермерские хозяйства вырос в два раза. Привлекают гостей фермеры, как могут: стильными домиками для проживания, необычными натуральными блюдами и нетривиальными мастер-классами. Мы прошерстили активности нескольких хозяйств, чтобы найти пятерку особых мест, где можно необычно проводить лето и встретить осень. Рассказываем, где научат писать гусиным пером, управлять экскаватором, помогут найти сокровище императрицы и разрешат покормить оленей.
ЛЕПИ ВАРЕНИКИ, РУБИ ДРОВА
Отправиться на необычное свидание со своей второй половинкой в последние теплые деньки можно на ферму в Селявино, в Дмитров. Здесь для влюбленных устраивают настоящий квест с погружением в фермерскую жизнь.
«Мужчинам мы предоставляем возможность проявить себя в заготовке дров и растопке настоящей русской печи, – рассказали на ферме. – А девушки смогут приготовить домашние пельмени или вареники».
Помимо приятных фермерских хлопот, здесь также можно познакомиться с коровами, нубийскими козами, поросятами, кроликами и песцом. А если вы хотите отправиться на ферму вместе с детьми, то для них найдется вкусное занятие – мастер-класс по приготовлению натурального мороженого.
Где: Дмитровский г.о., д. Селявино
Возрастной ценз: 0+
Подробности: fermavselyavino.ru
ПРАЗДНИК АРБУЗНОГО УРОЖАЯ
На ферме «Русский страус» в первые дни сентября устроят настоящий праздник урожая с кулинарными арбузными мастер-классами, масштабной сладкой дегустацией, песнями и хороводами. Также всегда можно отправиться в гости к фермеру, который научит отличать хорошие куриные яйца от плохих, расскажет о непростом цикле получения козьего молока и о том, как правильно ухаживать за поросятами.
Где: г.о. Серпухов, д. Старые Кузьменки
Возрастной ценз: 0+
Подробности: straus.ru
Фото: [Денис Трудников]
НАЙТИ СОКРОВИЩЕ ИМПЕРАТРИЦЫ
Встретить осень всей семьей можно на ферме «Северный олень». Здесь вас научат ориентироваться по компасу и стрелять из лука.
«А на квест-экскурсии «По следам северных оленей» можно покормить животное из рук, узнать о жизни оленеводов и даже организовать пикник», – рассказали организаторы.
Любителей приключений ждет квест «В поисках сокровищ Екатерины». На специальных снегоболотоходах наперевес с металлоискателями гостям предлагают отправиться на поиски золотых монет в лес.
Где: Орехово-Зуевский г.о., д. Анциферово, ул. Зеленая, вл. 1
Возрастной ценз: 0+
Подробности: severolen.ru
ГИГАНТСКИЕ КУЗНЕЧИКИ ЖДУТ
На зооферме «Шихово» под Дмитровом предлагают провести время с хвостатыми на Хаски-острове. Также здесь можно погладить эму и ламу, познакомиться с миром жуков: поглядеть на гигантских кузнечиков, скорпионов, богомолов и прекрасных бабочек. А для детей проходит специальная развлекательная программа: шоу «Монстры на каникулах», квест с Незнайкой и мастер-класс по созданию ловцов снов.
Где: Дмитровский г.о., д. Шихово
Возрастной ценз: 0+
Подробности: shihovofarm.ru
ПРИВЕТ АГРАРИЯМ
Как жили простые деревенские люди 100 лет назад, как правильно ухаживать за лошадью и кормить цыплят, можно узнать на тематической экскурсии в Контактной деревне в Видном.
«В конце экскурсии участники отправляются пить чай в настоящую русскую избу, – рассказывают экскурсоводы деревни. – Также для детей старше пяти лет мы проводим необычные уроки в нашей «Деревенской школе». Наши гости смогут почувствовать себя настоящими крестьянскими детьми, научатся писать гусиным пером и освоят старинную азбуку».
Самых активных ребят и их родителей также ждет необычный аттракцион: любой желающий может почувствовать себя водителем серьезной аграрной техники, сев в кабину специального экскаватора, который практически ничем не отличается от настоящего.
Где: Ленинский г.о., п. Совхоза им. Ленина
Возрастной ценз: 0+
Подробности: контактнаядеревня.рф