Отдельное государство: сильнейшая хоккейная лига мира плевать хотела на правила WADA

Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила, что защитник клуба «Флорида Пантерз» Аарон Экблад провалил допинг-тест и будет дисквалифицирован на 20 матчей. По меркам Всемирного допингового агентства (WADA) это «детское» наказание.

НХЛ жестко пресекает любые попытки сторонних организаций вмешиваться в свои внутренние дела. WADA, наводящее ужас на спортсменов в других видах спорта, неизменно получает от лиги жесткий отпор.

Гуманность или безразличие?

Хоккеисты НХЛ допинг-тесты проходят регулярно. Легенда «Детройта» Павел Дацюк рассказывал, что каждый игрок подвергается проверкам 4-6 раз за сезон. Но наказания достаточно мягкие, а попадаются хоккеисты очень редко. Случай с Экбладом стал первым с 2018 года, когда на 20 матчей был отстранен защитник Нэйт Шмидт, ныне, кстати, также играющий за «Флориду». До этого в 2016 году запрещенный препарат обнаружили в крови хоккеиста «Аризоны» Джареда Тинорди.

За первое нарушение игрок получает 20-матчевую дисквалификацию без сохранения зарплаты, то есть почти четверть регулярного чемпионата. Повторный случай влечет отстранение на 60 игр, за третий раз — предусмотрена двухгодичная дисквалификация, но в реальности это наказание еще ни разу не использовалось. Достаточно сравнить со скандальным отстранением фигуристки Камилы Валиевой, которую за ничтожное количество запрещенного вещества убрали из спорта на четыре года.

НХЛ, в которой собраны лучшие игроки мира, заинтересована в том, чтобы они выходили на лед, а не просиживали на бане свои праймовые годы. Это не значит, что организации плевать на здоровье хоккеистов. Игрок, попавшийся на допинге, в обязательном порядке направляется в программу по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и поведенческими расстройствами. И такая практика может быть не просто эффективнее, но и гуманнее.

Свои правила

В 2019 году во время чемпионата мира по хоккею в допинг-пробе нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова был обнаружен кокаин. Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила хоккеиста на четыре года. В НХЛ игрока тоже наказали, выписав ему символическую дисквалификацию в три матча.

Фото: [ НХЛ ]

ИИХФ использует список запрещенных веществ WADA, а в НХЛ — свой перечень нелегитимных препаратов, хотя лига и следит за новыми рекомендациями допингового агентства.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи был пойман на псевдоэфедрине шведский нападающий Никлас Бэкстрем. Центрфорвард «Вашингтона», отдавший огромное количество голевых передач под убойные броски Александра Овечкина, в НХЛ вообще не был никак наказан: в лиге этот препарат не включен в число запрещенных. Позже любимого партнера российского супербомбардира оправдала и ИИХФ, установив, что швед принял препарат случайно.

WADA называет американские профессиональные лиги «допинговым раем» из-за мягких дисквалификаций, облегченного списка запрещенных препаратов и меньшей строгости самой процедуры контроля. При этом игроки НХЛ и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) регулярно участвуют в чемпионатах мира и других международных соревнованиях, где они вынуждены выступать по правилам WADA. Однако обнаруженных нарушений среди профи никак не больше, чем у спортсменов из других видов спорта.

В спортивных играх победить или просто добиться существенного преимущества за счет допинга невозможно. Принятый препарат не сделает обычного хоккеиста Макдэвидом или Кучеровым. Поэтому НХЛ считает, что провинившегося игрока правильнее образумить, а не ломать ему карьеру и жизнь.