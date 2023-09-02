Парад «заниженных» собак: три причины приехать на фестиваль «Таксы Чехова» в Мелихово

В первые выходные осени в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдет традиционный XVII Всероссийский фестиваль «Таксы Чехова» (0+). В Мелихово съедутся таксы из столицы и разных уголков Подмосковья, Тулы и Ярославля. В целом это отличная возможность нарядить своего питомца в модный костюм, проконсультироваться с кинологом и даже обзавестись четвероногим другом, если такового у вас еще нет.

Причина № 1. Посетить четвероногое дефиле

Мало кого можно удивить показами трендовой одежды, но увидеть, как маленькие собачки щеголяют в милейших костюмах, можно только в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в это воскресенье на уникальном дефиле «Главное, чтобы костюмчик сидел».

«Не только таксам – участницам фестиваля, но и их хозяевам можно будет пройтись на нашем фэшн-показе, – отметила пресс-секретарь музея-заповедника «Мелихово» Юлия Балабанова. – Также каждую собаку и ее хозяина ждет яркая фотосессия!»

А после подиумного прохода состоится увлекательная викторина на знание братьев наших меньших.

Причина № 2. Залезть в голову питомца

Даже если нам кажется, что мы прекрасно знаем своих четвероногих друзей и умеем предугадывать их действия, не будет лишним послушать лекцию кинологов, которую организуют на фестивале. Профессио­налы расскажут о физиологических и психологических особенностях такс и подскажут, как с ними наладить крепкий контакт.

«После лекции «Собака бывает кусачей» любой желающий может остаться на личную консультацию с кинологом и обсудить любые вопросы, связанные с воспитанием такс», – добавила Юлия Балабанова.

Фото: [ Денис Трудников ]

Причина № 3. Забрать домой четвероногого друга и полопать мыльные пузыри

На «Таксах Чехова» традиционно проводят шуточные спортивные конкурсы, где хозяева и их собаки лучше узнают друг друга. Но даже если вы приедете на праздник без четвероногого друга, не беда: прямо на фестивале будут работать сотрудники собачьего приюта и, может, именно в это воскресенье вы встретите милейшего лохматого товарища и заберете его домой.

«Также гостей и участников нашего фестиваля ждут увлекательные мастер-классы, масштабное шоу мыльных пузырей и ярмарка сувениров», – поделились в пресс-службе музея-заповедника.

Первые таксы в России

В Россию такс завезли в конце XIX века, поэтому Антон Чехов стал одним из первых владельцев этой породы. В Мелихове жили две таксы – Хина и Бром, подаренные ему издателем журнала «Осколки» Николаем Лейкиным. В усадьбе есть памятник им.