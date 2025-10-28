Петросян нет равных в России: хватит ли этого для олимпийской медали

Фигуристка Аделия Петросян в сентябре уверенно выиграла олимпийский отбор и завоевала именную лицензию для участия в Играх-2026 в Милане. Месяц спустя Аделии не было равных на первом этапе Гран-при России «Звезды Магнитки».

Однако все это не дает оснований считать россиянку главным претендентом на олимпийское золото. Портал «Подмосковье сегодня» разбирает почему.

Новые правила

До отстранения российские одиночницы доминировали на международной арене. Тинейджерки Этери Тутберидзе легко перепрыгивали всех в мире. Но за это время изменились правила — теперь на Олимпиаде могут выступать фигуристки только старше 17 лет.

Алина Загитова в 2018 выигрывала Олимпиаду в 15 лет. Анне Щербаковой на момент победы в Пекине было 17, и она уже казалась ветераном. Столько же было серебряному призеру Александре Трусовой, а фаворитом до допингового скандала считалась 15-летняя Камила Валиева, выбившая до этого на этапе Гран-при невероятный рекорд в 272,71 балла.

Изменил Международный союз конькобежцев (ISU) и подход к оценкам. Теперь практически невозможно выиграть только за счет невероятной сложности программы.

Что у конкурентов

В Магнитогорске Петросян победила с результатом 223,00 балла, намного опередив Анну Фролову (206,58) и Дину Хуснутдинову (204,76). Но столь высокой оценкой нельзя обольщаться — на внутренних соревнованиях российские судьи отличаются невероятной щедростью. За отсечку разумнее взять результат квалификации в Пекине — 209,63 балла.

Фото: [ Эмбер Гленн/ISU ]

Одновременно с соревнованиями в Магнитогорске проходил первый этап Гран-при в китайском Чунцине. Американка Эмбер Гленн победила с результатом 214,78 балла, ее соотечественница чемпионка мира Алиса Лю также превзошла пекинский результат Аделии — 212,97. При этом в Чунцине не было сильнейших японок Каори Сакамото, Рион Сумийоши, Ами Накаи, способных показать результат в районе 210-220 баллов.

Что делать

Нужно отдать должное характеру Аделии Петросян, которая вернулась на лед после тяжелой травмы. Но за период восстановления фигуристка растеряла элементы ультра-си. На реставрацию квадов у россиянки есть всего несколько месяцев.

Фото: [ Федерация фигурного катания на коньках России ]

Нужно понимать, что из-за отсутствия международных стартов у Петросян почти нулевой рейтинг. Это значит, что в Милане в короткой программе она будет выступать в самом начале соревнований, когда арбитры традиционно придерживают оценки. Отметим и колоссальную ответственность, которая ложится на хрупкие плечи фигуристки: в Милане россиян будет немного, а реальные медальные перспективы есть, наверное, только у Петросян.

Хореограф Даниил Глейхенгауз высказал свое видение олимпийской стратегии: исключительно надежно откатать короткую программу и выбраться в последнюю разминку, а в произвольной побороться за медали с восстановленными квадами.

Все может получиться — характер и мастерство Петросян позволяют на это надеяться. Но нужно смириться с тем, что былого доминирования российских одиночниц уже не будет. По крайней мере, в ближайшее время.