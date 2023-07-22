«Пишу и вижу сердцем»: молодой художник из Подмосковья почти полностью потерял зрение, но продолжил создавать картины

В Подмосковье реализуется более 80 программ инклюзивного туризма, а в Московском Губерн­ском театре созданы особые условия для незрячих и слабовидящих зрителей. Сейчас к открытию готовится особенная выставка – над ней работает слабовидящий художник из Ивантеевки Виктор Рощупкин. Недавно молодой человек практически полностью потерял зрение, но не оставил свое ремесло.

НЕИЗЛЕЧИМОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

22-летний Виктор Рощупкин из Ивантеевки рисует с раннего детства: из-под карандаша трехлетнего мальчика поначалу выходили незамысловатые картинки солнца, домов и природы. Позже маленький Витя стал перерисовывать любимых персонажей мультфильмов, добавляя авторские «мазки». В этих рисунках близкие и рассмотрели талант.

«Бабушка стала водить меня в художественную школу. Мне, как и многим детям, сначала не нравилось там заниматься, – признается Виктор. – Но бабушка так сильно верила в меня, что я не мог взять и все бросить».

Позже парень вошел во вкус и, помимо академической живописи, стал усердно изучать фотошоп, чтобы расширить свои навыки в художественном ремесле.

«Я даже поступил в колледж на дизайнера, но это не особо помогло развиваться как художнику, поэтому после занятий я много времени уделял самообразованию и постоянно рисовал», – вспоминает он.

Виктор работает в направлении академического реализма и в основном пишет картины с людей. Друзья стали заказывать у молодого человека свои портреты. Но, как говорится, судьба внесла свои коррективы: недавно Виктору диагностировали неизлечимое заболевание, он практически полностью потерял зрение.

Фото: [ из личного архива Виктора Рощупкина ]

«Я не могу различать некоторые цвета: например, желтый и салатовый для меня – один цвет. Появилась сильная светочувствительность, – рассказывает художник. – И у меня работает только периферическое зрение. Когда я смотрю вперед, то вижу только черное пятно».

Первая мысль, которая возникла у Виктора после появления заболевания: распрощаться с мечтой стать большим художником. Но он быстро ее отмел.

«На написание картин сейчас у меня уходит гораздо больше времени, приходится постоянно смотреть на холст боковым зрением, – отмечает Виктор. – Конечно, это дает дополнительную нагрузку на глаза, я стал быстрее уставать. Но картины – моя отдушина, я пишу и вижу «сердцем». После основной работы в кафе я прихожу домой и таким образом отдыхаю душой».

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НИКУДА

Виктор признается: вряд ли продолжил творить, если бы не поддержка близких. Молодой человек живет с мамой и девушкой Соней, которые активно помогают ему не только в быту, но и в творчестве.

«Я постоянно спрашиваю у Сони и мамы, какой цвет я сейчас использую, – рассказывает Витя. – Они продолжают верить в меня и помогают не опускать руки. Я очень их люб­лю и благодарен за все, что они делают».

Сейчас парень планирует открыть собственную выставку в родной Ивантеевке и, возможно, выйти на всероссийский уровень.

«У меня не так много картин, но небольшие заказы поступают, я с удовольствием берусь за любой и коплю свои работы для выставки», – объясняет художник.

кстати

Помимо собственной выставки, Виктор мечтает создать мурал на одной из стен домов родной Ивантеевки.