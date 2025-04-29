«Питтсбург» уволил главного тренера: это не поможет команде Малкина и Кросби

«Питтсбург Пингвинз» сообщили об отставке главного тренера Майка Салливана, который работал в клубе с 2015 года и дважды приводил команду к Кубку Стэнли.

Команда, которая в 2010-х была одной из сильнейших в лиге, в третий раз подряд не попала в плей-офф, и оргвыводы напрашивались. Другой вопрос, что обвинять Салливана в падении результатов некорректно.

«Хочу поблагодарить Майка Салливана за его непоколебимую преданность команде и городу на протяжении последних десяти лет. Он войдет в историю не только благодаря двум трофеям, влиянию на Сидни Кросби, Евгения Малкина, Криса Летанга и Брайана Раста, но и, что более важно, благодаря его любви и преданности организации», — сказал дежурные слова президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба Кайл Дубас.

Запоздавшая перестройка

Дубас также заговорил о необходимости перемен и некоем переходном периоде, в который вступает «Питтсбург». Но, кажется, генменеджер с перестройкой безнадежно запоздал.

Кайл Дубас пришел в «Пингвинз» два года назад после нескольких спорных лет работы в «Торонто Мейпл Лифс». Канадский клуб обладал звездным нападением, но к трофею не приблизился. В «Торонто» Дубас в свой дебютный сезон отметился тем, что выписал контракт Джону Таваресу контракт c кэпхитом $11 млн. Центрфорвард, возможно, и заслуживал такую зарплату, но его контракт заметно перегрузил платежку клуба и лишил его свободы для маневра.

Фото: [ Кайл Дубас/ХК «Питтсбург Пингвинз» ]

В «Питтсбурге» Дубас вновь начал с дорогущей покупки: выменял у «Сан-Хосе Шаркс» защитника Эрика Карлссона (кэпхит — $11,5 млн, $1,5 млн остались в платежке «Сан-Хосе»). Швед в предыдущем сезоне выбил 101 очко, за следующих два в «Питтсбурге» набирал 56 и 53 балла. Но дело даже не в падении результативности Карлссона. «Пингвинз» не так остро нуждались в атакующем защитнике. Важнее было обеспечить достойными краями элитных центров Сидни Кросби и Евгения Малкина, но этого так и не было сделано. Рядом с Кросби есть хотя бы Брайан Раст и Рикард Раккель, Малкин же довольствуется случайными вариантами.

Фото: [ Евгений Малкн/ХК «Питтсбург Пингвинз» ]

Полно у «Питтсбурга» и других дыр в составе. Если в нападении Кросби с партнерами и Малкин еще могут выдать концерт, то защита и вратарская линия требуют пересборки. «Питтсбург» пропустил 293 шайбы — больше всех в Восточной конференции, хуже в лиге показатели только у двух аутсайдеров Запада — «Чикаго» (296) и «Сан-Хосе» (315).

На графских развалинах

При этом «Питтсбург», даже если убрать за скобки 38-летних Малкина и Криса Летанга, 37-летнего Кросби, остается очень возрастной командой, у которой практически нет топовых проспектов. У Малкина остается последний год по действующему контракту, Кросби подписался еще на два года. Пока есть ощущение, что после ухода многолетних лидеров команды от «Питтсбурга» останутся развалины. И в этом случае действительно все равно, кто будет тренировать команду — титулованный Салливан или менее известный специалист.

В каком-то смысле расставание с Салливаном можно расценить как жест благородства: 57-летний авторитетный тренер наверняка получит более перспективную работу.

Фото: [ ХК «Питтсбург Пингвинз» ]

Кайл Дубас за два года совершил десятка два трансферных операций, но они никак не приблизили к пониманию контуров будущего «Питтсбурга».

При этом в лиге есть свежий пример успешной перестройки возрастной команды. Речь о принципиальном сопернике «Питтсбурга» по Столичному дивизиону — «Вашингтон Кэпиталз». Еще совсем недавно они находились в похожем состоянии — команда со стареющими лидерами, без хороших проспектов. Но «Кэпиталз» удачными ходами на рынке и интересными тренерскими решениями выстроили такую систему, при которой команда и сейчас играет удачно, и имеет определенную перспективу, и еще помогла своему капитану стать рекордсменом по забитым голам в НХЛ.

Не факт, что такой трюк получится у «Питтсбурга»: слишком тяжел груз прежних трансферных ошибок, слишком многое нужно менять. Можно предположить, что «Пингвинз» летом будут активными покупателями, но им уже пора задумываться, как жить без Кросби и Малкина.