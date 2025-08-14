Пятый трофей Сафонова в ПСЖ: парижане забрали Суперкубок Европы

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов выиграл свой пятый трофей в составе французского клуба. В матче за Суперкубок УЕФА парижане одолели английский «Тоттенхэм» в серии послематчевых пенальти.

Как это было

В матче с «Тоттенхэмом» Сафонов остался в запасе, а место в воротах ПСЖ занял новичок клуба Люка Шевалье.

Лондонский клуб с самого начала матча действовал агрессивно, и победители Лиги чемпионов не без труда преодолевали высокий прессинг англичан. Когда же это удавалось, «Тоттенхэм» быстро откатывался назад и четко оборонялся.

На 39-й минуте Шевалье отбил мяч в перекладину после удара Жоау Палиньи, но первым на добивании оказался голландский защитник «Тоттенхэма» Мики ван де Вен.

В самом начале второго тайма Кристиан Ромеро удвоил счет после навеса со штрафного Педро Порро — не обошлось и без помарки Шевалье, который неудачно подставил руки под мяч. Таким образом, в составе «Тоттенхэма» отличились два центральных защитника.

Парижане атаковали большую часть второго тайма, но только на 85-й минуте Ли Кан Ин дальним ударом сократил счет. А на четвертой компенсированной минуте Усман Дембеле подал на голову Гонсалу Рамушу, который с близкого расстояния точно пробил головой — 2:2.

В серии пенальти Шевалье взял удар ван де Вена и помог новой команде завоевать очередной трофей.

Фото: [ УЕФА ]

Что говорят

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике признал, что «Тоттенхэм» был лучше подготовлен к конкретному матчу (парижане лишь неделя, как вышли из отпуска) и заслуживал победы.

«Не знаю, справедливо ли это, но таков футбол, и мы рады за наших болельщиков. И мы должны совершенствоваться. Я всегда ожидаю от своих игроков большего!» — сказал Луис Энрике.

Игроки «Тоттенхэма» вратарь Гульельмо Викарио и защитник Кевин Дансо отметили, что их команда дисциплинированно выполнила план на игру — тем досаднее поражение. Лондонцы провели первый официальный матч под руководством датского специалиста Томаса Франка.

«Непростой матч. Я пришел на смену топовому вратарю. Я молодой вратарь, мне пришлось начинать сразу с финала. Мы сыграли в этом матче благодаря стараниям команды в прошлом сезоне. Я рад, что смог внести свою лепту в эту победу, и надеюсь, что у меня в этом клубе будет много успешных матчей», — сказал Люка Шевалье.

Победная раздевалка и планы на будущее

Матвей Сафонов в своем телеграм-канале опубликовал фото из победной раздевалки с другими вратарями команды — новичками Люка Шевалье и Ренато Марином. Он подписал фото: «Первый трофей в таком составе».

Фото: [ t.me/motya_39 ]

Сафонов неожиданно оказался «ветераном» во вратарской бригаде ПСЖ, и именно он принял кубок из рук капитана команды Маркиньоса, чтобы отпраздновать успех с другими голкиперами.

Чуть больше чем за год пребывания в ПСЖ российский голкипер стал обладателем пяти трофеев. В минувшем сезоне он выиграл с командой Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции. Тем не менее, будущее Сафонова в ПСЖ остается под вопросом.

Тренерский штаб видит первым номером Шевалье, но Сафонов готов сражаться с французом за место в составе. Добровольный уход из команды он счел бы проявлением слабости. Издание L’Equipe сообщало, что россиянин может покинуть из ПСЖ, только если получит предложение из солидного европейского клуба, который рассматривает его на роль основного вратаря.