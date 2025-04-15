По стопам Овечкина и Кучерова: 19-летний Иван Демидов лихо дебютировал в НХЛ

Российский нападающий Иван Демидов, после того как СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс» и уже успел триумфально дебютировать в заокеанской лиге.

В своем первом матче Демидов забросил шайбу, отдал голевую передачу и был признан первой звездой матча, в котором «Канадиенс» уступили после серии буллитов «Чикаго Блэкхокс».

Почему Демидов важен для Монреаля?

Прибытие Демидова в Монреаль сопровождалось невероятным ажиотажем. Рейс, на котором 19-летний россиянин добирался до Канады, назвали самым отслеживаемым. В аэропорту его уже поджидали фанаты, а перед игрой с «Чикаго» Демидову устроили овацию в ходе предматчевой разминки. Не стоит думать, что в Монреале невероятно дружелюбные и гостеприимные болельщики — они, наверное, самые требовательные в НХЛ.

Фото: [ ХК «Монреаль Канадиенс» ]

Старейший и самый титулованный — 24 Кубка Стэнли — клуб НХЛ давно не знал больших побед. Последний трофей был завоеван в 1993 году. В этом сезоне «Монреаль» близок к попаданию в плей-офф. Клуб постепенно собирал молодых звезд, которые наконец-то выстрелили. Безусловные лидеры команды — 25-летний Ник Сузуки, 24-летний Кол Кофилд, 21-летний Лейн Хатсон. В эту же когорту можно отнести Кайдена Гуле (23 года), Юрая Слафковски (21), Кирби Дака (24), Алекса Ньюхука (24). Выбранный под общим пятым номером на драфте-2024 Демидов видится как важная часть командного пазла. В «Монреале» может сложиться команда, которая будет грозной силой в НХЛ как минимум ближайшее десятилетие.

Демидов получил неплохой айс-тайм для первого матча — 16:56, выходил в большинстве, нанес три броска в створ и два мимо. Это говорит и о доверии тренерского штаба во главе с Мартеном Сен-Луи, и о том, что россиянин без робости начал карьеру за океаном.

Безусловно, Демидову очень помог в этом сезон опыт во взрослом хоккее за СКА, где нападающий стал лучшим бомбардиром команды, набрав 49 очков в 65 матчах.

Как начинали в НХЛ российские звезды?

Конечно, Ивану важно помнить, что у монреальских болельщиков от обожания до улюлюкания один короткий шаг. Но успешный дебютный матч может стать залогом успешной карьеры, если вспомнить, как начинали главные нынешние российские звезды НХЛ.

Фото: [ ХК «Монреаль Канадиенс» ]

Александр Овечкин дебютировал за «Вашингтон» 5 октября 2005 года. Рекордсмен по голам НХЛ вышел в стартовой тройке и сразу же отметился дублем, а его команда обыграла «Коламбус» со счетом 3:2.

Годом позже свой дебютный матч в НХЛ провел Евгений Малкин. В игре с «Нью-Джерси» нападающий «Питтсбурга» пробил легендарного вратаря Мартина Бродера.

Никита Кучеров в ноябре 2013 года первым же броском в своей первой смене забил свой первый гол. Это случилось в матче с клубом «Рейнджерс», в котором «Тампа» россиянина одержала убедительную победу — 5:0.

Артемий Панарин также отметился голом в своей дебютной игре в НХЛ. 7 октября 2015 года нападающий «Чикаго» забросил шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс», своего нынешнего клуба.

Кирилл Капризов с первой игры показал, кто будет новым лидером «Миннесоты». В январе 2021 года в своем первом матче он сделал две голевые передачи, а затем в овертайме забросил победную шайбу, обеспечив победу над «Лос-Анджелесом» — 4:3.