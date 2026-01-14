Почему Баринов не захотел остаться в «Локомотиве»? Шокирующие подробности громкого трансфера в РПЛ

В этот же день Баринов улетел с ЦСКА на первый сбор в Абу-Даби.

У 29-летнего полузащитника летом истекал контракт с «Локомотивом», но ЦСКА не пожалел €2 млн, чтобы переход состоялся уже зимой и Баринов помог армейцам в борьбе за чемпионство.

«Я не предатель»

После перехода Баринов опубликовал в своей соцсети пронзительный пост, обращенный к болельщикам «Локомотива».

«Пол моей жизни мы были вместе, и я горжусь нашей историей — хочу попросить и вас ее не переписывать. Я не Иуда и не предатель. Да, я принял решение покинуть родной дом, но точно уверен в одном: «Локомотив» и болельщики навсегда в моем сердце», — написал Баринов.

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

Он пояснил, что еще в декабре объявил о решении перейти в ЦСКА руководству «Локомотива». Правильнее было бы оформить трансфер уже сейчас, чтобы негатив вокруг фигуры Баринова не отразился на команде во второй части чемпионата.

Футболист поблагодарил всех, с кем играл и работал в клубе.

Почему не навсегда с «Локо»

Еще не так давно казалось, что если Баринов и уйдет из «Локомотива», то только в сильные европейский клуб, но никак не в стан одного из конкурентов. 15-летним пацаном он пришел в академию «Локо», и с тех пор не возникало сомнений в его безупречной верности клубу.

Агент футболиста Владимир Кузьмичев рассказал, что вот от клуба аналогичного отношения не последовало. Еще в сентябре Баринову пообещали подписать новый контракт как минимум на тех же условиях, что у него были ранее. А затем предложили продлиться с 40-процентным понижением. Для игрока, находящегося в расцвете футбольной карьеры, это было сродни унижению.

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

По информации Ивана Карпова, за таким предложением стоял бывший гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко. Журналист и инсайдер считает, что функционер специально затягивал переговоры, чтобы сначала переподписали соглашение с ним самим, а затем уже он — с Бариновым. Но Леонченко был уволен, а на его место назначен Борис Ротенберг.

Был верен данному слову

Сообщалось, что Ротенберг активизировал переговоры о новом контракте с капитаном, но что-либо поделать было уже поздно: Баринов дал слово ЦСКА и отказываться от своего обещания считал невозможным. Его трансфер сравнивают с давним переходом Сергея Игнашевича из «Локомотива» в ЦСКА. Тогда руководство железнодорожников точно так же упустило момент для переподписания защитника, а потом уже не могло исправить ситуацию, так как Игнашевич держал слово, данное Евгению Гинеру.

Из российских топ-клубов ЦСКА был самым приемлемым вариантом для Баринова — никаких препятствий. Футболист уже отказывал «Зениту», куда его Сергей Семак лично приглашал на более высокую зарплату, и ни при каких условиях не мог отказаться в «Спартаке» — красно-белых он, мягко говоря, недолюбливает.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

А в ЦСКА Баринова встретили тепло. В армейской команде у него немало знакомых по сборной России. Полузащитник открывает новую главу своей карьеры, и в ЦСКА у него появится шанс еще раз побороться за победу в чемпионате (первая и единственная случилась с «Локомотивом» в 2018 году). Зимой армейцы очень умно и тонко поработали над усилением состава и теперь смотрятся едва ли не главным претендентом на победу в чемпионате.