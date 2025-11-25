Почему рухнули недавние фавориты НХЛ: проблемы у «Флориды», «Эдмонтона», «Торонто» и «Рейнджерс»

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) миновало более четверти регулярного чемпионата. Турнирная таблица в настоящий момент имеет весьма необычный для последних лет вид: в нижней половине обнаруживаются недавние фавориты. У каждой из них свои проблемы.

«Флорида Пантерз»

Команда, выигравшая два Кубка Стэнли подряд, занимает 13-е место на Востоке — 23 очка в 21 игре. При этом у «Флориды» один из худших показателей в лиге по заброшенным шайбам — всего 62 гола.

Менеджменту «Флориды» удалось сохранить чемпионский состав, но продолжить победный путь помешали травмы. Перед началом сезона «Пантерз» надолго лишились двух лидеров — Александра Баркова и Мэттью Ткачака. Если американец может вернуться в строй примерно к февралю, то без капитана «Флориде» придется обходиться всю регулярку.

На этом список травмированных не заканчивается. Важный защитник Дмитрий Куликов успел провести только две игры и травмировался, в ноябре на несколько недель выбыл Еету Луостаринен. Финн получил исключительно нелепую травму — у него ожоги после барбекю.

«Флорида» не изменила себе и продолжает играть в своей агрессивной манере, но без двух звезд заметно потеряла в эффективности, ей не хватает качества при завершении атак.

Симптоматично, что лучшим бомбардиром и снайпером команды является Брэд Маршан (13 голов, 24 очка). Мастерства ему, конечно, не занимать, но рассчитывать, что 37-летний форвард будет тащить команду весь сезон, слишком самонадеянно. Вероятно, без трансферов в дедлайн (или даже раньше) не обойтись.

«Эдмонтон Ойлерз»

Фото: [ ХК «Эдмонтон Ойлерз» ]

Финалист Кубка Стэнли двух последних лет идет 10-м в Западной конференции — 25 очков в 24 матчах. Одного статистического показателя достаточно, чтобы понять, в чем главная беда «Эдмонтона». «Нефтяники» пропустили 87 шайб — худший результат во всей лиге.

Уже несколько лет эксперты говорят о проблемах в обороне «Эдмонтоне», нестабильных вратарях и недостатке глубины состава. Даже для звеньев Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля не хватает квалифицированных вингеров, поэтому зачастую приходится сводить двух мегазвезд в одно звено.

Макдэвид удивил подписанием двухлетнего контракта с кэпхитом $12,5 млн. Столько же он получает по действующему соглашению, и на фоне контракта Кирилла Капризова ($17 млн) это огромная уступка клубу. Коннор как бы дал понять, что дает «Эдмонтону» три сезона, включая нынешний, чтобы завоевать-таки Кубок Стэнли.

Менеджмент клуба этот сигнал от капитана интерпретировал довольно странно и бросился выписывать огромные контракты тем самым защитникам, которые тянули команду на дно. Эван Бушар, помогающий в атаке, особенно в большинстве, но проваливающий игру непосредственно в обороне, получает $10,5 млн. Зарплата Джейка Уолмэна выросла более чем в два раза — до $7 млн. И это при том, что еще пять лет остается до конца провального контракта Дарнелла Нерса ($9,25 млн).

«Эдмонтон», вполне вероятно, до плей-офф доберется, но на одном гении Макдэвида трофей не выиграть, а у руководства, похоже, нет ни свободных денег, ни свежих идей для того, чтобы изменить команду.

«Торонто Мейпл Лифс»

Фото: [ ХК «Торонто Мейпл Лифс» ]

«Торонто» опустилось на последнюю строчку в Восточной конференции с 21 очком в 22 матчах.

Перед началом сезона руководство приняло очень спорное решение не продлевать контракт с Митчем Марнером и обменяло одного из лидеров в «Вегас Голден Найтс». А без любимого партнера затосковал и главный снайпер команды Остон Мэттьюс, который к тому же получил травму и пропустил уже пять матчей.

На этом проблемы «Листьев» не заканчиваются. Раньше команду критиковали за слабую оборону, и «Торонто» набрало внушительный набор защитников-домоседов — Кристофер Танев, Джейк Маккейб, Брэндон Карло, Симон Бенуа. Получилась парадоксальная ситуация: умеющих обороняться игроков много, но все они плохо начинают атаки, из-за этого нагрузка на защиту «Торонто» увеличивается, и в итоге команда все равно много пропускает (82 шайбы, худшие на Востоке). При этом яркости в атаке убавилось.

Еще и некстати травмировался основной вратарь Энтони Столарз. Положение пока не кажется критичным — нужно как минимум дождаться возвращения в строй травмированных, чтобы делать выводы. По большому счету, «Мейпл Лифс» нужен нападающий уровня топ-6 и просто жизненно необходим качественный защитник-пакмувер.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Фото: [ ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» ]

Еще в начале прошлого сезона «Рейнджерс» казались одним из претендентов на трофей, но вдруг в команде что-то сломалось. Тогда казалось, что непопадание в плей-офф — это несчастный случай, и уж в следующем сезоне команда с очень приличным набором игроков во всех линиях и с новым титулованным тренером Майком Салливаном обязательно вернется на свой уровень.

Оказалось, проблемы глубже. Сейчас у команды 22 очка в 23 матчах и 15-е место на Востоке. По заброшенным шайбам «Рейнджерс» занимают третье с конца место (58 голов), и это при наличии Артемия Панарина, Мики Зибанежада, Джей Ти Миллера и Алексиса Лафреньера.

«Рейнджерс» занимают лишь 25-е место по броскам в створ ворот соперника (26,5 в среднем за матч). При этом команда допускает 28,6 броска по своим воротам. Игорь Шестеркин выручает изо всех сил, но ему одному эту команду не спасти. Почти наверняка последуют обмены. Все больше разговоров о том, что «Рейнджерс» могут пожертвовать даже Панариным, у которого истекает последний контрактный год.