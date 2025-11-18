Похоже на эмоциональный срыв: почему у Карпина не было причин уходить из «Динамо» прямо сейчас

Если наставника хоккейного «Динамо» в отставку отправило руководство, то Карпин, как сообщается, сам написал заявление об увольнении.

Карпин в своем обращении, опубликованном на сайте РФС, заявил, что решил сосредоточиться на работе в национальной команде. На фоне неудачных результатов «Динамо» (десятое место в РПЛ после первого круга) и первого за четыре года поражения сборной (0:2 в товарищеском матче с Чили), такое решение выглядит естественным: результаты как бы подсказывали, что совмещение двух постов оказалось неудачной идеей. Но если разораться, оно больше похоже на эмоциональный срыв.

Надуманные причины

Ничья сборной России с Перу (1:1) и поражение от Чили (0:2) — явно не повод, чтобы бить тревогу. Это товарищеские матчи с достаточно квалифицированными соперниками, жесткими и колючими. Россия играла в этих матчах фактически двумя разными составами — ни один из них нельзя назвать сильнейшим.

Карпин говорил, что ему понравилась игра с Чили, несмотря на поражение, и вообще выражал удовлетворение проделанной за год работой в сборной.

«Достойная, хорошая игра была, ошибки, не ошибки, два удара по воротам – два пропустили, сами себе привезли. Но при таком отношении все будет хорошо. Расстаемся до марта, поэтому просьба себя готовить в клубах, и к сборной тоже. Понятно, хочется выигрывать всегда, но такие игры бывают, случаются. Самое главное — ни у вас друг к другу, ни у нас, наверное, претензий нет, поэтому оставим это на будущее и все будет нормально. Так что не расстраиваемся, что есть, то есть, еще злее будем», — сказал Карпин в раздевалке после матча с Чили.

Что касается клуба, то в «Динамо» заявляли, что не рассматривают отставку Карпина, несмотря на проваленный первый круг в РПЛ.

«Мы верим в тренера, и если те надежды, которые мы на него возлагаем, будут воплощены в жизнь, то через сезон команда будет на достойных местах. В 2027 году команда будет бороться за чемпионство», — говорил председатель общества «Динамо» и член совета директоров футбольного клуба Анатолий Гулевский.

Да, накануне отставки в адрес Карпина было много критики со стороны так называемых экспертов, но когда он обращал на нее внимание?

Почему именно сейчас

Карпин уже заикался об усталости от совместительства и желании больше времени проводить с семьей. Он точно знал, на что шел. В «Динамо» у него, вероятно, было даже больше свободного времени, чем в «Ростове» — элементарно из-за логистики.

В этом календарном году сборная России больше не сыграет, «Динамо» осталось провести четыре матча — три в РПЛ и один в Кубке России. Почему нельзя было отложить уход хотя бы до зимней паузы? В «Динамо» явно не готовили замену Карпину. К ближайшим играм команду будет готовить Ролан Гусев, дальше — судя по бесконечному списку имен, которых прочат в тренеры «Динамо» — ничего не ясно.

Инсайдеры сообщали, что у Карпина не сложились отношения со спортивным директором Желько Бувачем, а также с рядом игроков, которые привыкли к более либеральному стилю управления Марцела Лички. Разногласия наверняка были, но они в большей степени сулили неприятности противоборствующей стороне, и опять-таки — это не повод для скоропалительного ухода.

По данным журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, в день увольнения Карпин встречался с патроном клуба Юрием Соловьевым. Специалист хотел получить контроль над всей спортивной составляющей в клубе, в том числе и над трансферами. Карпин получил отказ и написал заявление об уходе — разве это не эмоциональное решение?

Впрочем, Андрей Аршавин, Игорь Семшов, Валерий Газзаев и ряд других комментаторов уже назвали решение Карпина «мужским поступком».