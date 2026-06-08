Грех ли заказывать молебен онлайн: священник объяснил, когда дистанционное поминовение угодно Богу

Протоиерей Александр Трушин в беседе с REGIONS объяснил, разрешает ли Церковь заказывать поминовение (сорокоуст, молебен) через интернет и не является ли это грехом. Короткий ответ: можно, но с условиями.

Поминовение — молитвенное упоминание имени на литургии, которое совершается на проскомидии. Традиционно записки подают в храме. Однако, по словам священника, способ передачи (через окошко или через сайт) не имеет значения — Господу важно сердце человека. Если заказывающий молится, верит и жертвует осознанно, Бог принимает такую молитву.

Онлайн-поминовение оправдано при болезни, немощи, удаленности от храма, в командировке или карантине. В этих случаях это не лень, а вынужденная мера. Грехом дистанционный заказ становится, если человек ленится идти в храм, не молится сам, относится к поминовению как к финансовой операции («заплатил — и отделался») или пользуется сомнительными сайтами.

Трушин советует выбирать официальные сайты действующих храмов, после заказа записки обязательно читать молитву дома перед иконами и при первой возможности посещать богослужения. Интернет — лишь инструмент, который может служить благочестию, если использовать его с умом и верой. Главное, чтобы за цифрами не потерялась живая молитва.

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