«7 км пешком каждый день и подсчет калорий»: победительница «Голоса» Воробьева раскрыла, как поддерживает форму

Победительница популярного вокального шоу «Голос» Александра Воробьева, которая после проекта успешно строит карьеру, раскрыла секреты своей стройной фигуры. В интервью MK.RU она подчеркнула , что ее внешний вид — это не удача и не дар генетики, а результат ежедневной работы над собой.

Ключевую роль, по словам певицы, играет активный образ жизни. Она много ходит в течение дня и старается постоянно двигаться. Особое место в ее распорядке занимает утренняя привычка: Воробьева проходит пешком 7 км каждое утро. Это помогает ей зарядиться энергией и оставаться в тонусе.

Второй важный принцип — осознанный подход к питанию. Певица не голодает, а контролирует баланс. Она считает калории и следит за соотношением белков, жиров и углеводов. Ее суточная норма составляет около 1700 калорий. При этом она ест три раза в день, исключая перекусы и жесткие диеты.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева сбросила 13 кг.