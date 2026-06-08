Спасатели Подмосковья проверили места отдыха на 46 водоемах региона

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» провели мониторинг мест отдыха на 46 водных объектах в 24 округах региона. В работе были задействованы 79 специалистов. Также привлекли 31 единицу техники.

«Специалисты оценили заполняемость водоемов и охватили профилактическими беседами более 1,1 тыс. отдыхающих. Спасатели провели рейды по местам организованного и неорганизованного отдыха у воды», - рассказал заместитель начальника ведомства Вадим Беловошин.

Больше всего отдыхающих зафиксировали на Малом Люберецком карьере в Котельниках — 350 человек, а также на карьере Бурхино в Домодедово — 150 человек.

Отдыхающим напомнили о важности соблюдения правил безопасного поведения на воде, о запрете купания в необорудованных местах и о необходимости присмотра за детьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье снижается уровень преступности.