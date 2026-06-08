Айтишников увольняют, а сварщиков не хватает: HR-эксперт заявил о сокращениях в России

Российские компании уже начали сокращать IT-специалистов и других офисных работников на фоне ухудшения экономической ситуации. Об этом заявил HR-эксперт Гарри Мурадян, которого цитирует НСН.

По словам Мурадяна, сейчас за одну офисную вакансию конкурируют в среднем 11,4 человека. При этом на рынке линейного и квалифицированного труда наблюдается острый дефицит кадров. Миллионы мигрантов покинули страну, а заместить их пока не удалось, поэтому работодатели остро нуждаются в курьерах, сварщиках и разнорабочих.

Эксперт привел конкретные цифры: если сварщик ищет работу, за него борются около 12 компаний, за швею — восемь. В то же время за позицию менеджера по продажам конкурируют лишь две-четыре организации. Такая диспропорция, по мнению Мурадяна, делает переобучение и смену профессии с офисной на рабочую специальность крайне актуальной для многих россиян.

HR-эксперт подчеркнул, что ситуация на рынке труда продолжает меняться, и тем, кто потерял работу в офисном секторе, стоит рассмотреть возможность освоения востребованных рабочих профессий, где кадровый голод сохраняется, а зарплаты растут. Это позволит не только быстрее трудоустроиться, но и получить более стабильный доход в долгосрочной перспективе.

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