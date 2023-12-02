«Получат полную картину»: для незрячих любителей театра в Подмосковье приготовили сюрприз

В 94-м театральном сезоне Московский областной театр драмы и комедии, расположенный в Ногинске, запускает проект «Организация проведения спектаклей с тифлокомментированием», рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области. Если объяснять простыми словами, то теперь незрячие зрители смогут услышать то, что происходит на сцене. Услуга уникальна и важна, но в Подмосковье уже есть театр, который внедрил ее давно и даже первым в России. Речь о Губернском театре. Рассказываем, как развивается это направление и как все будет устроено в Мособлдраме.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

В Московском областном театре драмы и комедии в это воскресенье состоится детский спектакль «Золотой цыпленок, или Мой папа самый лучший» (0+). Впервые его смогут посетить юные зрители с нарушением зрения. Это стало возможным благодаря внедрению технологии тифлокомментирования.

«Благодаря грантовой поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» наш театр получил возможность закупить специальное оборудование и организовать тифлокомментирование наших спектаклей для юных и взрослых зрителей с нарушением зрения», – рассказал заместитель директора по работе со зрителями Московского областного театра драмы и комедии Глеб Гришунин.

Зрителям выдадут специальные наушники, в которые тифлокомментатор из специальной радиорубки будет транслировать все, что происходит на сцене.

«Наш специалист Янина Исаичкина – не просто профессиональный тифлокомментатор высшей категории, она еще и актриса, – отметил Глеб Гришунин. – Мы выдали ей инсценировку спектакля, она внесла туда свои дополнения. Благодаря актерскому таланту Янины зрители в наушниках получат полную яркую картину того, что происходит на сцене».

Гришунин также отметил, что тифлокомментированием будут сопровождаться спектакли «Кот в сапогах» (6+) и «Пять вечеров» (12+).

ИРИНА БЕЗРУКОВА: НОВАТОРСТВО

Впервые в нашей стране постановки для незрячих людей начали проводить еще десять лет назад в Московском Губернском театре (МГТ). Актриса театра Ирина Безрукова стала первым профессиональным театральным тифлокомментатором в России.

Фото: [ Ксения Угольникова ]

«Я стала тифлокомментатором в 2013 году. Тогда было сложно представить, что не только в городах-миллионниках, но и в таких небольших городах, как Ногинск, появится услуга тифлокомментирования, – призналась Ирина Безрукова. – Я считаю, что тифлокомментирование развивается успешно, есть много людей и организаций, которые занимаются этим».

Актриса также отметила, что сейчас в нашей стране, помимо спектаклей, которые всегда комментируются вживую, незрячие люди могут наслаждаться и фильмами.