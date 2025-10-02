ПСЖ добил «Барсу» на 90-й минуте, дубль Холанда не спас «Сити», сенсационный «Карабах»: обзор Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА завершился второй тур общего этапа. Без потерь идут шесть команд.

ПСЖ в третий раз подряд обыграл «Барсу» в гостях

Центральным матчем игрового дня была встреча «Барселона» — ПСЖ. Игра оправдала ожидания и изобиловала яркими моментами.

В первом тайме активнее была «Барса» — на 19-й минуте Ферран Торрес открыл счет после прострела Маркуса Рэшфорда. Но ПСЖ отыгрался еще в первом тайме — отличился 19-летний Санни Меюлю. А на последней минуте матча Ашраф Хакими вывел один на один Гонсалу Рамуша, и португалец реализовал момент — 2:1.

ПСЖ стал первым клубом, который трижды подряд сумел обыграть в гостях «Барсу» в еврокубковых баталиях.

«Я на 100% уверен в том, что играем на уровне «Пари», но надо делать это все 90 минут. Вся команда должна отрабатывать, вся команда должна обороняться, вся команда должна использовать свободные зоны, вся команда должна участвовать в контроле мяча», — признал справедливость поражения главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик.

Холанд выстрелил дублем, но «Сити» не победил

Фото: [ УЕФА ]

«Манчестер Сити» обязан был увозить победу из Монако. Норвежский богатырь Эрлинг Холанд открыл счет в первом тайме, а во втором вновь вывел свою команду вперед. Между голами форварда «Сити» отличился Йордан Тезе.

У гостей было достаточно моментов, чтобы закрепить победный счет. Чего только стоят попадания в перекладину Фила Фодена и Тиджани Райндерса. Но на 90-й минуте Эрик Дайер заработал пенальти и сам его реализовал — 2:2.

«Манчестер Сити» потерял очко, но явно улучшает свою игру. Ее качество отметил и главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола, посетовав на то, что команда не удержала победу после «несправедливого» штрафного и последовавшего за ним сомнительного пенальти.

Вторая подряд победа «Карабаха»

Фото: [ ФК «Карабах» ]

После двух туров только шесть команд имеют стопроцентный результат. В списке пять грандов («Бавария», «Реал», «Арсенал», ПСЖ и «Интер»), а также сенсационный «Карабах».

После невероятной победы над «Бенфикой» (3:2) азербайджанский клуб уверенно разобрался с «Копенгагеном» — 2:0. «Карабах» забил по голу в каждом тайме: Абделла Зубир сыграл на добивании, а Эммануэл Аддай отметился точным дальним ударом.

«Я всегда верил, что мы можем добиться успеха. Теперь наша ответственность возрастает еще больше. Мы должны работать усерднее и двигаться вперед с большей верой и упованием на успех», — сказал после матча главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов.

Уверенные победы английских клубов и «Боруссии»

Фото: [ ФК «Арсенал» ]

Солидные победы одержали «Арсенал» и «Ньюкасл». «Канониры» на классе разобрались с «Олимпиакосом» — 2:0. Габриэл Мартинелли открыл счет в первом тайме, а в самой концовке Букайо Сака установил окончательный счет.

«Ньюкасл» на выезде разгромил бельгийский «Юнион» — 4:0. Счет открыл новичок команды Ник Вольтемаде. Это уже третий гол немецкого форварда за «Ньюкасл». Вольтемаде начинает отрабатывать вложенные в его покупку €75 млн. Затем Энтони Гордон дважды забил с пенальти, а Харви Барнс поставил победную точку.

«Боруссия» забила восемь мячей в двух матчах Лиги чемпионов. После феерической ничьей с «Ювентусом» (4:4) немцы разнесли «Атлетик» — 4:1.

Другие матчи

Фото: [ ФК «Наполи» ]

«Наполи» переиграл «Спортинг» — 2:1. Помогли бывшие игроки из двух команд Манчестера. Экс-форвард «Юнайтед» Расмус Хейлунд дважды забил после передач легенды «Сити» Кевина де Брюйне.

«Ювентус» вновь выдал результативную ничью. На этот раз в гостях у «Вильярреала» — 2:2. Хозяева спаслись в концовке благодаря голу бывшего защитника «Юве» Ренату Вейга.

«Байер» не смог переиграть дома ПСВ — 1:1.