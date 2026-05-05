«Отдых» по-московски: 36‑летний турист устроил дебош в Новокузнецке и попал к росгвардейцам

В Новокузнецке Кемеровской области разыгралась необычная история с участием гостя из столицы. В пресс-службе региональной Росгвардии проинформировали, что 36-летний москвич, приехавший в Кузбасс отдохнуть, за один вечер устроил скандал в кафе, а затем в больницу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, сначала мужчина устроил настоящее представление в одном из городских кафе. Гость вел себя вызывающе и неадекватно, что в конечном итоге оказался в больнице. Однако вместо слов благодарности медикам за спасение, столичный пациент начал поливать их грязью. Прямо в коридоре медицинского учреждения дебошир стал бросаться на персонал. Медики были вынуждены вызвать сотрудников Росгвардии.

«Росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали 36-летнего жителя Москвы с признаками алкогольного опьянения», — сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

По информации издания, мужчина изначально приехал в Кузбасс за острыми приключениями. Однако вместо полноценного отдыха он обрел лишь проблемы с законом и разбитую голову. Как только врачи оказали туристу первую медицинскую помощь, росгвардейцы передали его сотрудникам правоохранительных органов. С задержанным уже состоялся долгий и серьезный профилактический разговор.

