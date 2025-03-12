ПСЖ дожал «Ливерпуль» в серии пенальти: обзор Лиги чемпионов

В лиге чемпионов определились первые четыре участника четвертьфиналов — «Барселона», «Бавария», «Интер» и ПСЖ.

Конкурент Сафонова вытащил ПСЖ в четвертьфинал

В Париже ПСЖ проиграл «Ливерпулю» (0:1) при огромном игровом преимуществе. В повторном матче инициатива также была на стороне ПСЖ, хотя в целом игра была гораздо ровнее.

Уже в дебюте Усман Дембеле воспользовался ошибкой обороны хозяев и восстановил равновесие по сумме двух матчей. За последующие 108 минут основного и дополнительного времени отличиться могли обе команды, но голов больше не случилось.

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, как и в первом матче, остался в запасе. А его конкурент Джанлуиджи Доннарумма стал героем встречи, в послематчевой серии пенальти отразив удары Дарвина Нуньеса и Кертиса Джонса. Так, ПСЖ выбил из турнира победителя общего этапа Лиги чемпионов.

Рафинья и Ямаль на пару разобрали «Бенфику»

Фото: [ УЕФА ]

У «Барселоны» было преимущество над «Бенфикой» после первой игры (1:0). Усилиями Ламина Ямаля и Рафиньи каталонцы с ходу начали его укреплять.

На 11-й минуте Ямаль вывел Рафинью на пустой угол ворот. Почти тут же Николас Отаменди сравнял счет после углового. Но атакующий дуэт «Барсы» продолжал показывать отличное взаимодействие. На 27-й минуте уже Рафинья ассистировал Ямалю, когда тот эффектно пробил с угла штрафной.

В конце первого тайма Рафинья забил свой третий гол в противостоянии с «Бенфикой», окончательно предрешив исход серии. Второй тайм стал формальностью, 3:1 — победа «Барселоны» и убедительный проход в четвертьфинал.

«Бавария» нашла ключик к «Байеру»

До первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» не могла обыграть «Байер» два с половиной года. Неделю назад Харри Кейн и Джамал Мусиала устроили неожиданный разгром неудобному сопернику (3:0).

Исход противостояния был, по сути, ясен. А во втором матче «Бавария» закрепила победные навыки. Вновь в центре внимания были Кейн и Мусиала. Англичанин забил сам и отдал голевую на Алфонсо Дэвиса, а Мусиала дважды пробил в каркас ворот. 2:0 — уверенная победа «Баварии».

Беспроблемный проход «Интера»

«Интер» выиграл в гостях у «Фейеноорда» 2:0 и не ожидал проблем в домашнем матче. Тем более что уже на восьмой минуте Маркус Тюрам открыл счет. В дальнейшем команды обменялись голами с пенальти: у «Фейеноорда» отличился Якуб Модер, у миланцев удар с точки реализовал Хакан Чалханоглу. 2:1.