Разгромы в половине матчей тура, «Спартак» не забил: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 22-й тур. «Краснодар» сохранил лидерство, дуэт преследователей распался после осечки «Спартака» на «Ахмат Арене» в Грозном.

Четыре команды забили 19 мячей

Тур получился очень результативным — в среднем 3,75 гола за игру, а в четырех матчах были зафиксированы крупные счета.

Самый неожиданный разгром произошел в Самаре, где «Крылья Советов» разнесли «Локомотив» со счетом 5:1. Причем первые два мяча влетели в ворота Ильи Лантратова уже к исходу четвертой минуты: отличились Доминик Ороз и Иван Сергеев. К концу тайма приговор «Локо» подписали Иван Олейников и Гленн Бейл. Во втором тайме Сергеев оформил дубль, а гости размочили счет посла автогола Бейла.

Такой же счет был зафиксирован в матче «Динамо» и «Оренбурга». Правда, там голов пришлось ждать до конца первого тайма. Хорхе Карраскаль забил на 38-й и 41-й минутах — для колумбийского полузащитника это первый дубль в РПЛ. После перерыва Бителло, Луис Чавес и Виктор Окишор забили за «Динамо», а Саид Сахархизан лишил Андрея Лунева сухого матча.

«Факел» достойно сражался с «Краснодаром» в первом тайме, но после перерыва, по словам главного тренера воронежцев Дмитрия Пятибратова, «развалился психологически». Никита Кривцов открыл счет, Эдуард Сперцян укрепил преимущество точным ударом со штрафного, а дубль Олакунле Олусегуна и гол Данилы Козлова довершили разгром «Факела».

Дмитрий Пятибратов после матча подал в отставку, которая была удовлетворена. Специалист заявил, что еще в первом тайме ничего не предвещало такого развития событий, решение об уходе он принял после разгрома.

Фото: [ ФК «Зенит» ]

«Зенит» во второй раз в чемпионате обыграл «Рубин» со счетом 4:0. Команда Сергея Семака с первых минут бросилась в атаку, но в первом тайме созданные моменты в голы не превратились. Зато пошло после перерыва. Лусиано Гонду, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра и Андрей Мостовой обеспечили уверенную победу. Ложкой дегтя стала новая травма Максима Глушенкова — полузащитник повредил запястье. Впрочем, после обследования выяснилось, что футболист избежал серьезных последствий.

Непроходимый «Ахмат»

Участвующий в чемпионской гонке «Спартак» потерял очки в Грозном. «Ахмат», несмотря на лишь 14-е место в турнирной таблице, считается неудобным соперником для любой команды.

«Спартак» во второй раз в сезоне сыграл с грозненцами 0:0. Хотя моменты у красно-белых были: Герой матча с «Зенитом» Кристофер Мартинс не попал в пустые ворота с близкого расстояния, Левай Гарсия головой пробил в перекладину, во втором тайме хорошие шансы упустили Гарсия и Маркиньос.

Не оправдали себя перестановки в составе, которые предпринял Деян Станкович. Игра в двух нападающих привела к тому, что Манфред Угальде, лучший бомбардир чемпионата, потерялся на поле.

Серия ЦСКА

Третью победу подряд одержал ЦСКА. После зимней паузы армейцы пропустили лишь один мяч в четырех играх. На этот раз команда Марко Николича справилась с махачкалинским «Динамо». В первом тайме после стандарта отличился Мойзес, в концовке матча Рифат Жемалетдинов снял вопрос о победителе — 2:0.

Фото: [ ФК «Химки» ]

С таким же счетом «Химки» одержали важнейшую победу над прямым конкурентом в борьбе за сохранение прописки в РПЛ — «Пари НН». Лукас Вера открыл счет с пенальти, а во втором тайме Бутта Магомедов замкнул прострел Резиуана Мирзова.

Завершился тур результативным матчем в Толяьтти, где «Ростов» обыграл «Акрон» со счетом 3:2. На 32-й минуте счет открыл тольяттинец Марат Бокоев. Александр Васютин отразил удар с 11-метровой отметки от Максима Осипенко, но защитник «Ростова» исправился, сравняв счет еще до перерыва. Мохаммад Мохеби и Умар Сако вывели гостей вперед, а гол Ифета Джаковаца случился слишком поздно, чтобы повлиять на исход встречи.

«Краснодар» остается во главе турнирной таблицы с 49 очками. У «Зенит» — 46, у «Спартака» — 44. Рядом с первой тройкой расположились три московских команды — «Динамо» (42), ЦСКА (41) и «Локомотив» (40).

Внизу таблицы все печальнее положение «Оренбурга» (11 очков) и «Факела» (14). В зоне стыковых матчей находятся «Пари НН» и «Ахмат» (по 19).