Реактивный голландец, лучший бомбардир ЧМ, сменщики Бобровского и Шестеркина: самые яркие новички КХЛ

В пятницу, 5 сентября, матчем между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» стартует регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Межсезонье было отмечено целым рядом громких переходов и подписаний игроков. Портал «Подмосковье сегодня» отмечает самых ярких новичков КХЛ.

Дэниэл Спронг (ЦСКА)

28-летний нападающий — самый известный голландец в современном хоккее. Дэниэл еще в юношеском возрасте приехал в Канаду получать хоккейное образование и в 2015 году был выбран «Питтсбург Пингвинз» во втором раунде драфта.

У реактивного голландца в общей сложности 374 матча в НХЛ, 166 (87+79) очков. Спронг провел несколько впечатляющих сезонов: 2022/23 с 46 очками за «Сиэтл Кракен» и 2023/24 с 43 баллами за «Детройт Ред Уингз». Минувший сезон получился несколько сумбурным, Спронг поиграл сразу за три клуба — «Сиэтл», «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Джерси Дэвилз».

В межсезонье на Спронга, помимо ЦСКА, претендовал еще и «Ак Барс», но голландец рассказал, что выбор в пользу армейцев ему посоветовали сделать бывшие русские партнеры из «Вашингтон Кэпиталз».

По данным СМИ, форвард будет получать в ЦСКА 75 млн руб., но с учетом бонусов его доход может вырасти втрое.

Эндрю Потуральски («Авангард»)

Фото: [ ХК «Авангард» ]

Новичок омского клуба к 31 году почти не играл в НХЛ, зато в АХЛ американец был настоящей звездой. В минувшем сезоне Потуральски набрал во второй по значимости североамериканской лиге 73 (30+43) очка, став лучшим бомбардиром и самым ценным игроком АХЛ.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буще считает, что Потуральски будет блистать в России. Он сравнил американца с лучшим бомбардиром прошлого сезона КХЛ Джошем Ливо и отметил, что Потуральски в АХЛ набирал очков вдвое больше, чем Ливо.

А пока Потуральски адаптируется в России.

«Все люди очень приятные и гостеприимные, а российская культура просто невероятна. Архитектура Санкт-Петербурга — это то, чего я нигде не встречал раньше», — сказал американец во время сборов команды в северной столице.

Крис Дриджер («Трактор»)

Фото: [ ХК «Трактор» ]

Челябинцы в межсезонье позволили минскому «Динамо» переманить голкипера Зака Фукале, но взамен нашли вратаря с еще большим опытом игры в НХЛ.

31-летний Крис Дриджер был выбран на драфте 2012 года «Оттава Сенаторз» в третьем раунде — вполне себе высоко для голкипера. В «Оттаве» канадец не закрепился, но затем оказался в «Флорида Пантерз», где стал весьма надежным сменщиком Сергея Бобровского.

После двух вдохновляющих сезонов за «Флориду» Дриджера забрал на драфте расширения «Сиэтл». Канадец готов был побороться за место первого номера с Филипом Грубауэром. На чемпионате мира в 2022 году он стал основным в сборной Канаде, но в финале против Финляндии получил травму, из-за которой пропустил следующий сезон.

Дриджер признавался, что многому во вратарском ремесле научился у Сергея Бобровского, которого он просто боготворит.

Тай Смит («Динамо Минск»)

Фото: [ ХК «Динамо» (Минск) ]

25-летний защитник провел 131 матч в НХЛ за «Нью-Джерси», «Питтсбург Пингвинз» и «Каролина Харрикейнз».

Тай Смит — атакующий защитник с хорошим катанием и пасом. Полноценно закрепиться в НХЛ ему, вероятно, помешали относительно скромные для игрока обороны габариты (180 см, 79 кг). Вроде бы не критично, но Смит действительно выглядел мелковатым на площадке.

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев признался, что клуб вел долгие переговоры со Смитом в надежде найти защитника для большинства, но канадец предпочел Минск. По данным «СЭ», Тай Смит будет зарабатывать в «Динамо» 45 млн руб.

Рокко Гримальди (СКА)

Фото: [ ХК СКА ]

Габариты — причина, по которой не закрепился в НХЛ и новый нападающий СКА Рокко Гримальди, рост которого составляет всего 168 см.

У форварда было несколько неплохих сезонов за «Нэшвилл Предаторз», в лучшем он набрал 31 очко в 66 матчах. Но пробиться в топ-6 было сложно, а для игры в нижних звеньях не хватало мощи.

Звездным часом для американца стал чемпионат мира-2023, где он стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 14 (7+7) очков в 10 матчах, и был включен в символическую сборную чемпионата.

Гримальди рассказал, что выбрал СКА из-за Игоря Ларионова, которого назвал «одним из лучших умов в хоккее».

Луи Доминге («Сибирь»)

Фото: [ ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» ]

33-летний канадский голкипер выступал в НХЛ с 2014 года, где побывал бэкапом в семи командах. Последние два сезона Домнге был одноклубником Игоря Шестеркина, но считался в «Рейнджерс» только третьим вратарем, поэтому сыграл в двух сезонах всего по одному матчу за основную команду. Курсировать между НХЛ и АХЛ голкиперу приходилось практически всю карьеру.

«У Луи непростой характер. Другое дело, что многие классные игроки с характером. Он эмоциональный, не любит проигрывать. Для него переезд в КХЛ будет определенным вызовом. Надеемся, что у него все получится», — рассказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.

Уайатт Калынак («Ак Барс»)

Канадец Калынак отметился в НХЛ 26 матчами за «Чикаго Блэкхокс». Двусторонний защитник оставил неплохое впечатление, но в команде все-таки не закрепился и после нескольких сезонов в АХЛ отправился искать счастья в Европу.

Минувший сезон Калынак провел в финской лиге за «Пеликанс», где в 59 матчах набрал 33 (10+23) очка.

«Ак Барс» получил квалифицированного игрока за умеренную цену. По данным СМИ, канадец будет зарабатывать в Казани около 40 млн руб. в год.