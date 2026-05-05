«Купил ПВЗ, чтобы обворовать самого себя»: подросток из Ленобласти провернул аферу на миллион рублей

В Ленинградской области школьник придумал схему, достойную профи. Он выкупил пункт выдачи заказов, но не для бизнеса, а чтобы… обворовывать самого себя. Теперь юному «предпринимателю» грозит уголовное дело и до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает Lenta.ru.

16-летний житель Мурино решил, что лучший способ получить дорогие видеокарты — это стать владельцем ПВЗ. Следствие установило: подросток сначала выкупил пункт выдачи в Сертолово у местного предпринимателя. Затем, используя левые аккаунты в мобильном приложении, оформил заказ на поставку компьютерных комплектующих более чем на 1 млн рублей.

Оплачивать товар юный мошенник не собирался. Он просто указал при заказе адресом доставки свой собственный ПВЗ. Когда видеокарты прибыли, подросток спокойно забрал их и скрылся. Система дала сбой: продавец не получил денег, а товар исчез.

Вскоре полиция вышла на след. Школьника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Своими действиями юный делец нанес ущерб на сумму свыше миллиона рублей.

