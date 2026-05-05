В «России Православной» резко осудили шутку в КВН о «большом количестве русских в Москве»

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» резко осудил шутку, прозвучавшую на одной из игр Клуба веселых и находчивых (КВН), о том, что в Москве «много русских».

«Кощунство и духовная диверсия»: суть претензий

Михаил Иванов назвал прозвучавшую шутку не просто неудачной остротой, а «циничным глумлением над коренным народом страны, создавшим Москву».

«Русские — это не „этническая группа“ в ряду прочих в столице. Это государствообразующий народ, хозяева земли, на которой стоит Кремль, храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея», — подчеркнул спикер.

По его словам, Москва строилась и прославлялась русскими князьями, русскими святыми, русскими полководцами, русскими учеными и рабочими. Иванов сравнил подобную шутку с гипотетическими остротами о «большом количестве католиков в Ватикане» или «мусульман в Мекке»: «Это не комедия, это кощунство и духовная диверсия».

Правовая и культурная аргументация

Зампред ВРНС сослался на Указ Президента № 809, где русский язык, культура и история названы основой национальной идентичности: «Подрыв этой основы через насмешку над русским народом — это посягательство на наш культурный суверенитет».

Особое внимание спикер уделил влиянию подобных высказываний на молодежь. Он отметил, что когда на сцене культовой передачи звучит пренебрежение к русским, это воспитывает в молодежи чувство стыда за свою национальность, ощущение, что быть русским — это что‑то постыдное, «не модное».

Позиция о роли русского народа

В своем комментарии Михаил Иванов подчеркнул историческую роль русского народа: «Русский народ — народ‑победитель, народ‑созидатель, народ с тысячелетней историей. Он не заслуживает такого отношения на своей земле».

Требования к организаторам КВН

Михаил Иванов выдвинул ряд требований к руководству телеканала, транслирующего КВН, и организаторам игры. Во‑первых, он призвал провести публичную экспертизу шутки на предмет оскорбления национального достоинства. Во‑вторых, потребовал принести извинения зрителям. В‑третьих, настаивает на принятии мер к недопущению подобных высказываний в будущем.

«Никакая „свобода творчества“ не оправдывает унижения коренного народа», — подытожил зампред ВРНС.