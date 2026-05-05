«Руки, грудь и шесть пар обуви»: в брюхе крокодила нашли останки пропавшего бизнесмена — хищник охотился годами

59-летний владелец отеля Габриэль Батиста пересекал затопленный мост на внедорожнике, но течение опрокинуло машину. Мужчина выбрался, попытался добраться до берега вброд — и исчез. На следующий день полиция с дроном осмотрела крокодилов на соседнем острове. Одна рептилия лежала неподвижно, явно недавно пообедав. Снайпер ликвидировал хищника, а капитан полиции Джои Потгитер на вертолете поднял тушу в воздух. Об этом сообщает Daily Mail.

Вскрытие шокировало даже видавших виды криминалистов. В желудке чудовища нашли две человеческие руки с кистями и половину грудной клетки. ДНК подтвердила — это останки Батисты. Но самое страшное — внутри оказались шесть пар обуви: шлепанцы, сандалии, кроссовки Nike и даже туфли на каблуках. Ни одна не принадлежала погибшему бизнесмену.

Полицейские не исключают: этот крокодил годами охотился на людей на той самой переправе. Каждая пара обуви — чья-то оборванная жизнь. Теперь власти ломают голову: сколько еще без вести пропавших числятся в этом районе? А местные жители в ужасе вспоминают, как легко относились к предупреждениям о хищниках.

