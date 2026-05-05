«Печень совершает 2600 реакций в секунду»: врач назвал смертельную ошибку в ужине

Миллионы людей, ужинающие после работы в девять-десять вечера, рискуют не только бессонницей, но и серьезными проблемами с печенью. Врач-педиатр Маркос Маццука назвал идеальное время для последнего приема пищи. Об этом сообщает ABC.

Доктор объяснил: после восьми вечера организм уже начинает подготовку к ночному отдыху. Поздняя еда нарушает пищеварение и провоцирует бессонницу. Но главная опасность — для печени. Маццука подчеркнул, что клетки этого органа совершают 2 600 химических реакций в секунду, перерабатывая железо и витамин B12 для образования красных кровяных клеток.

Если загружать печень дополнительной работой ночью, когда она вынуждена обрабатывать «тонны молекул пищи из кишечника», она просто не справляется. «Что мне делать?» — пересказывает врач вопрос органа, загнанного в угол.

