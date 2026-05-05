«Женщина в моем вкусе»: высокопоставленный чиновник в Японии попался на съемке под юбкой

41-летний Наото Минбута, возглавляющий целый отдел в Министерстве сельского, лесного и рыбного хозяйства, решил разнообразить серые будни. Он подглядывал за 20-летней девушкой на эскалаторе. И не просто подглядывал — пытался заснять телефоном то, что находится под юбкой. Об этом сообщают Tokyo Reporter.

Инцидент случился на станции в префектуре Тиба. Чиновник, видимо, забыл о камерах наблюдения и бдительных гражданах. Другой пассажир увидел, как Минбута сует смартфон под подол, скрутил извращенца и передал сотрудникам станции. В полиции Минбута рухнул лицом в грязь. «Я увидел женщину в моем вкусе и захотел снять под ее юбкой», — выдал он перл чистосердечного признания.

Теперь телефон чиновника изучают на предмет других эпизодов. В Министерстве, вероятно, шок: как человек, отвечающий за продовольственную безопасность страны, провалился на такой низкой безопасности собственных инстинктов.

История под названием «Служебное рвение» получила неожиданную развязку. Теперь Минбуте грозит не выговор, а реальный срок. А японские налогоплательщики могут спать спокойно: их деньги не пойдут на зарплату чиновнику, который вместо реформ занимался съемкой «женщин в своем вкусе». Извращенец за решеткой — это тоже своего рода сельскохозяйственный продукт, только вот его качество оставляет желать лучшего.​​

