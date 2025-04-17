«Реал» и «Бавария» вылетели: обзор Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов определились все участники полуфиналов: «Арсенал» сыграет с ПСЖ, «Интер» — с «Барселоной».

Дальше без «Реала»

Действующий обладатель трофея «Реал» выбыл из турнира. Судьба путевки в полуфинал, по большому счету, определилась еще после первого матча в Лондоне, в котором «Арсенал» одержал сенсационно крупную победу — 3:0. Но Королевский клуб рассчитывал отыграться на «Бернабеу».

«Реал» с первых минут бросился вперед, но уже на 13-й минуте мог получить гол в свои ворота. «Арсенал» заработал пенальти, Букайо Сака решил пробить «паненкой», однако Тибо Куртуа его намерения разгадал.

Вингер сборной Англии исправился, открыв счет на 65-й минуте. Сака получил разрезающую передачу от Микеля Мерино и на этот раз элегантно переиграл Куртуа. Правда, двумя минутами позже Винисиус Жуниор отобрал мяч у зазевавшегося Вильяма Салибы и сравнял счет. Но времени на то, чтобы отыграть три мяча, оставалось все меньше.

Фото: [ УЕФА ]

«Арсенал» оборонялся четко и больше ошибок не допускал. А уже в компенсированное время Мартинелли убежал к воротам Куртуа и окончательно добил «Реал» — 2:1.

«Мы должны справляться с горечью так же хорошо, как с эйфорией, которая была, когда мы сражались за трофеи. „Арсенал“ был сильнее. Это надо признать. Я сказал игрокам, что они не должны опускать голову. В футболе невозможно все время побеждать», — сказал после матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Интер» оставил «Баварию» без домашнего финала

Финал Лиги чемпионов пройдет в Мюнхене, и «Бавария», конечно, рассчитывала в нем сыграть. Поражение от «Интера» в первом матче (1:2) не выглядело приговором.

В первом тайме голов забито не было, хотя голкипер «Интера» Ян Зоммер трудился в поте лица и отразил несколько опасных ударов.

В начале второго тайма Харри Кейн восстановил равенство по сумме двух матчей, четко пробив низом.

Фото: [ ФК «Бавария» ]

«Интеру» принесли успех угловые, за три минуты перевернувшие игру. Вначале Лаутаро Мартинес оказался расторопнее защитников «Баварии» и забил с нескольких метров, а затем точный удар головой нанес Бенжамен Павар, ранее выступавший за мюнхенцев.

Эрик Дайер возродил интригу, сравняв счет. Последние минуты «Бавария» провела в атаках, отличиться могли Томас Мюллер и Кингсли Коман, но «Интер» выстоял. 2:2 — благодаря гостевой победе дальше прошли миланцы.