«Реал» прошел дальше при плохой игре и незабитом пенальти: обзор Лиги чемпионов

В среду, 12 марта, были сыграны четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов. По их итогам определились все участники четвертьфинала.

В 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют «Астон Вилла» — ПСЖ, «Арсенал» — «Реал», «Бавария» — «Интер» и «Барселона» — «Боруссия».

Королевское счастье «Реала»

В первом матче мадридского дерби «Реал» выиграл у «Атлетико» всего в один мяч. Команда Диего Симеоне отыграла его менее, чем за минуту. Защитники «Реала» еще не успели занять свои позиции, как Конор Галлахер из убойной позиции пробил по воротам соперника.

«Атлетико» играл лучше большую часть матча, а «Реал» так и не пришел в себя после быстрого гола. Тем не менее у Королевского клуба был шанс избежать дополнительного времени, но во втором тайме Винисиус Жуниор не забил пенальти.

В послематчевой серии пенальти «Реалу» повезло. Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, выполняя удар, немного поскользнулся и совершил двойное касание. После просмотра VAR взятие ворот было отменено. Затем Маркос Льоренте пробил в перекладину, но отмена гола Альвареса стала по-настоящему решающей.

Волевая победа «Боруссии»

В паре «Лилль» — «Боруссия» после ничьей (1:1) в первом матче ничего было не ясно. Уже на пятой минуте хозяева вышли вперед после оплошности вратаря немецкого клуба Грегора Кобеля, который пропустил между ног после удара Джонатана Дэвида.

Но неудача на старте не смутила «Боруссию». Героем встречи стал нападающий Серу Гирасси. На 54-й минуте он заработал пенальти, который реализовал Эмре Джан, а на 65-й — ассистировал Максимилиану Байеру.

Просто поиграли в футбол

Фото: [ ФК «Арсенал» ]

В первом матче «Арсенал» разнес ПСВ в гостях (7:1), и ответная встреча превратилась в формальность. Результат над командами не довлел, и они показали результативный футбол.

Рахим Стерлинг нечасто попадает в стартовый состав в этом сезоне. Свой выход на поле он ознаменовал двумя результативными передачами — на Александра Зинченко и Деклана Райса. ПСВ ответил голами Ивана Перишича и Каухайба Дриауеха — 2:2.

Вышел на замену и сделал дубль

«Астон Вилла» уверенно чувствовала себя после гостевой победы над «Брюгге» (3:1). Уже на 17-й минуте у бельгийцев красную карточку получил Кириани Саббе, и их положение стало практически безнадежным.

Голы у «Астон Виллы» пошли после перерыва, когда на поле появился Марко Асенсио. Уже спустя пять минут после появления на поле он вколотил мяч под перекладину ударом с лета. Он же поставил точку в матче после паса Маркуса Рэшфорда. А между голами Асенсио уместился еще и первый гол за «Виллу» защитника Иана Маатсена — 3:0.