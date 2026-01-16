«Рейнджерс» стремительно летят в пропасть: пора менять Панарина

«Нью-Йорк Рейнджерс» — один из самых амбициозных клубов НХЛ, который практически в каждом сезоне ставит задачу бороться за Кубок Стэнли. Не исключением был и нынешний чемпионат, но все пошло не так: «Рейнджерс» улетели на последнее место в Восточной конференции.

Отставание от зоны плей-офф вроде бы и не слишком велико — всего восемь очков, а впереди еще больше 30 матчей регулярного чемпионата, но ужасающая игра команды не дает надежды на исправление ситуации.

Перед сезоном

Перед началом сезона, как водится, ничто не предвещало такого пессимизма. Команду возглавил авторитетный Майк Салливан, дважды приводивший команду к Кубку Стэнли. Защиту укрепили Владиславом Гавриковым, выписав ему семилетний контракт с кэпхитом $7 млн. Еще по ходу прошлого чемпионата клуб сделал мощный обмен, вернув в команда Джей Ти Миллера из «Ванкувера».

«Рейнджерс» избавились от 34-летнего Криса Крайдера, рассчитывая на дальнейший прогресс молодых Алексиса Лафреньера, Уилла Кайлле и Гейба Перро. Последний шаг, возможно, был опрометчивым. Крайдер в «Анахайме» наколотил уже 15 шайб, в «Рейнджерс» больше только у Артемия Панарина (16) и Мики Зибанежада (18).

Проблемы начали обнаруживать себя сразу с начала чемпионата. В трех из первых пяти матчах «Рейнджерс» не смогли забросить ни одной шайбы. Правда, и пропускали немного.

Шестеркин маскировал проблемы «Рейнджерс»

Фото: [ ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» ]

Команда еще держалась на плаву, благодаря великолепной игре голкипера Игоря Шестеркина. Россиянин играл почти без замен, пропускал в среднем 2,45 шайбы, отбивая 91,3% броска. Это отличные показатели с учетом того, что защитника плохо помогали своему вратарю.

Катастрофа произошла 6 января, когда Шестеркин получил серьезную травму. В его отсутствие «Рейнджерс» пропустили 30 шайб за неполных пять матчей. Апофеозом этого безобразия стала игра с «Бостоном» (2:10). «Мишки» беспрепятственно расстреливали Джонатана Куика и сменившего его Спенсера Мартина, а российский форвард Марат Хуснутдинов оформил покер.

Команда не выдерживает давления

Довольно-таки просто скроенный «Бостон» просто вбил «Рейнджеров» в их зону. Нью-йоркцы не могут держать удар от таких силовых команд. А будучи зажатыми в своей зоне, много не забьешь, и «Рейнджерс» — худшие в конференции по заброшенным шайбам (126). Кроме того, команда на одном из последних мест в лиге по соотношению броски/броски, допущенные по своим воротам (25,8/28,5).

Подкосили нью-йоркцев и травмы. Кроме Шестеркина, немало игр пропустили Джей Ти Миллер и Винсент Трочек, надолго выбыл ведущий защитник Адам Фокс.

Фото: [ Алексис Лафреньер/ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» ]

Алексис Лафреньер, первый номер драфта-2020, провозглашавшийся очередным канадским некстваном, с нового сезона начал получать зарплату в $7,45 млн, но его результативность явно не соответствует таким деньгам. В 48 матчах нападающий набрал 26 (10+16) очков.

Выяснилось, что команде явно не хватает глубины. Особенно это касается линии обороны. К Гаврикову, пожалуй, минимум претензий, но россиянину приходится буквально разрываться, поскольку его напарник Брэйден Шнайдер выглядит очень слабо.

Уже и приглашение Салливана не выглядит такой вдохновляющей идеей. Его «Питтсбург» даже не в лучшие годы был атакующей командой, но не очень здорово защищался. Проблемы с защитой перекочевали в «Рейнджерс», а в нападении у Салливана здесь нет Сидни Кросби и Евгения Малкина.

Возможный обмен Панарина

На этом фоне эксперты все чаще говорят о возможности обмена лучшего бомбардира команды на протяжении последних лет Артемия Панарина. В каждом из шести предыдущих сезонов в «Рейнджерс» он набирал более очка за игру, а два года назад выбил рекордные для себя 120 очков.

Фото: [ Игорь Шестеркин и Артемий Панарин/ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» ]

Панарин остается верен себе даже в этом сезоне, в его активе 51 (16+35) очко в 47 играх. Но при этом один из худших в команде показателей полезности — «минус 16».

В конце сезона истекает контракт Панарина с кэпхитом $11,6 млн. В нем прописан пункт о полном запрете на обмены, но, вероятно, игрока легко будет убедить от него отказаться. Обмен в клуб-контендер для 34-летнего хоккеиста — вероятно, последний шанс побороться за Кубок Стэнли. Да и о новом контракте нужно думать, а в депрессивном «Рейнджерс» вистов особо не наберешь.

Клубу же тем более не имеет смысла держаться за игрока, который летом станет неограниченно свободным агентом. Инсайдер Элиотт Фридман назвал претендентов на игрока — «Колорадо», «Флорида», «Вашингтон», «Миннесота». Особенно интересным для Панарина выглядит вариант с «Вашингтоном» — команде Александра Овечкина точно не помешал бы креативный хоккеист, так что Артемий легко мог бы занять свою нишу в «Кэпиталз». Российские болельщики наверняка бы предпочли «Миннесоту»: там уже собралось четверо россиян во главе с Кириллом Капризовым, и добавление Панарина дало бы еще больше оснований болеть за «Уайлд» в плей-офф. Правда, сама «Миннесота», в первую очередь, заинтересована в приобретении центрфорварда.