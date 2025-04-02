Рекорд Овечкина, приз для Кучерова и еще три интриги регулярки НХЛ

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вырвался на финишную прямую: командам осталось провести по семь « девять матчей. Портал «Подмосковье сегодня» выделил пять главных интриг концовки.

Восемь игр на четыре гола

Напряжение в связи с ожиданием рекорда Александра Овечкина достигло высшей точки. Перед началом сезона мало кто мог предположить, что капитан «Вашингтона» сможет превзойти достижение Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в этом году.

В минувшем сезоне Овечкин забросил 31 шайбу. «Великой восьмерке» уже 39 лет, и, по законам природы, бомбардирский темп должен был бы замедлиться, но Ови на эти законы наплевал и настрелял уже 38 шайб. При том что зимой случилась редкая в карьере Овечкина травма, из-за которой он пропустил 16 матчей.

В Вашингтоне установлены счетчики голов Овечкина, НХЛ поменяла аватарки в своих соцсетях, добавив туда фигуру российского снайпера. Уже установлен регламент празднования рекорда. В России за погоней следят не только любители хоккея: для многих утро начинается с проверки результатов НХЛ. В сети остороумцы переиначили слова императора Александра III: «у России есть только два союзника — Александр Овечкин и Мирра Андреева».

У Овечкина еще год по контракту с «Вашингтоном», но невозможно переносить установление рекорда на осень: это напряжение должно разрешиться катарсисом.

В матче с «Бостоном» (4:3) Овечкин забросил свою 891-ю шайбу в НХЛ. Чтобы побить рекорд Гретцки, осталось четыре. На это у «Вашингтона» есть восемь матчей, из них два с ни на что не претендующими «Чикаго» и «Питтсбургом». Было бы красиво, если бы рекорд случился именно в игре с «Пингвинз» — в последнем матче регулярки, против одного из самых принципиальных соперников в карьере Ови.

Кучеров обходит Маккиннона

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче с «Айлендерс» (4:1) сделал две голевые передачи. Его слепой пас, с которого Джейк Генцел с метра пробивал Илью Сорокина, комментаторы матча обсуждали до конца игры. Но главное, россиянин обошел в споре бомбардиров Нэтана Маккиннона из «Колорадо».

Теперь у Кучерова 111 (33+78) результативных баллов, 110 ­— у Маккиннона, 105 — у Леона Драйзайтля из «Эдмонтона». В бомбардирской гонке у Кучерова есть, по меньшей мере, три преимущества. Во-первых, «Тампа» сыграла на матч меньше, чем «Колорадо», во-вторых, клуб Кучерова не лишился турнирной мотивации и ведет борьбу за победу в Атлантическом дивизионе, в-третьих, потрясающая текущая форма самого Никиты: в последних четырех матчах он набрал 13 очков.

Если Кучеров удержится на первой строчке, он в третий раз выиграет «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру). Это будет рекордом для российских хоккеистов: дважды этот трофей покорялся Евгению Малкину, один раз — Овечкину.

Суровый Атлантический

Удивительно плотная борьба идет за победу в Атлантическом дивизионе. 94 очка у «Торонто», 93 — у «Тампы», 92 — у «Флориды». Каждая из этих команд входит в число главных претендентов на победу в Кубке Стэнли. «Флорида» — действующий обладатель трофея, «Тампа» брала его в 2020 и 2021 годах и теперь пересобрала состав для нового рывка за «чашкой». «Торонто» выиграло в своей истории 13 трофеев, но последний был 58 лет назад. Звездный состав «Мейпл Лифс» уже не первый год идет к успеху, и в этом сезоне, кажется, учтены все недочеты последних лет.

Фото: [ ХК «Торонто Мейпл Лифс» ]

По регламенту, вторая и третья команды дивизиона сыграют в первом круге плей-офф друг с другом. Понятно, что никому не хотелось бы получить на этом этапе столь мощного соперника, поэтому важность первого места именно в этом дивизионе особенно важна.

Дерзость молодых

Состав участников плей-офф практически вырисовался. По факту неразыгранной осталась единственная путевка на Востоке. На нее претендуют сразу пять команд — «Монреаль», «Коламбус», «Рейнджерс», «Детройт» и «Айлендерс». Все они уместились в пятиочковом диапазоне.

Особенную страстность в борьбе за последнюю wild card проявляют одни из самых молодых команд лиги «Монреаль» и «Коламбус». «Монреаль», например, дважды подряд удивил победами над грозной «Флоридой», а «Коламбус» с пятью россиянами в составе показывает удивительную результативность (7:6 с «Ванкувером», 8:4 с «Нэшвиллом»).

Президентский кубок

Президентский кубок — приз, который вручается за победу в регулярном чемпионате, — конечно же, не может сравниться по престижности с Кубком Стэнли. Но все-таки награда почетная. Основные претенденты — лидеры конференций. Западную возглавляет «Виннипег» со 106 очками в 75 матчах, Восточную — сенсационный «Вашингтон» (105 баллов после 74 игр).

При всем уважении, это далеко не самые звездные команды лиги, но их роднит прекрасная организация игры и дисциплина. На длинном отрезке регулярного чемпионата эти качества оказались определяющими.