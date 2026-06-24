Роналду все же обошел Месси: португалец установил уникальный рекорд

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил два мяча в ворота Узбекистана (5:0) и установил уникальное достижение: он забивал на шести чемпионатах мира подряд. В этом он превзошел вечного конкурента Лионеля Месси: аргентинец также участвует на шестом мундиале, но у него был турнир без забитых голов в 2010 году. Хотя у Лео уже 18 голов на ЧМ, а у Криша почти вдвое меньше (10), этот рекорд португальца уже не перебить.

Все голы Криша на ЧМ

Как и Месси, Роналду дебютировал на чемпионате мира 2006 года. Правда, португалец был постарше: к тому моменту ему исполнился 21 год, и он вовсю блистал за «Манчестер Юнайтед». На том турнире Криш отличился одним голом в ворота Ирана (2:0). В 2010-м еще один гол — тогда Португалия разнесла Корею (7:0). В 2014-м Роналду отличился в матче с Ганой (2:1).

Лучший для португальца чемпионат мира — в России: хет-трик в ворота Испании (3:3), еще один мяч забил марокканцам (1:0).

В 2022-м году Криштиану вновь огорчил сборную Ганы (3:2). И, наконец, два мяча Узбекистану. Всего 10 голов в 24 матчах в финальной части ЧМ.

Примечательно, что сборная Португалии ни разу не проиграла на чемпионатах мира, если Роналду забивал.

Фото: [ ФИФА ]

Ни одного гола в плей-офф

Еще один, на этот раз не слишком приятный для Роналду факт: все свои голы он забивал исключительно на групповом этапе. Впрочем, у Месси была похожая история: свои первые мячи в плей-офф аргентинец забил только на минувшем чемпионате.

В эпоху Роналду Португалия выигрывала чемпионат Европы и дважды побеждала в Лиге наций УЕФА. Но на чемпионатах мира не слишком ладилось. Удивительно, но лучшим для сборной стал дебютный турнир Криша в 2006 году. Тогда португальцы смогли пройти Голландию и Англию, но в полуфинале уступили Франции (0:1). После этого лучший результат — четвертьфинал 2022 года, когда Португалия неожиданно проиграла сборной Марокко (0:1). Впрочем, на том турнире роль Роналду в команде была уже не столь решающей.

И все-таки великий

Фото: [ ФИФА ]

Можно как угодно относиться к Криштиану Роналду — его чрезмерное эго обоснованно раздражает многих, но сложно спорить с тем, что это один из самых выдающихся футболистов в истории игры.

В матче с Узбекистаном Роналду довел количество голов в карьере до 975 и, без сомнений, покорит тысячу. Недостижимыми представляются его рекорды за национальную команду — 230 матчей и 145 голов. Границы возможностей человека раздвигаются, но такой футбольной машины по производству голов пока не видно.