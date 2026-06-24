Топливо только в бак: в Курской области изменили порядок заправки

Власти Курской области приняли дополнительные меры для стабилизации ситуации на рынке топлива. По решению оперативного штаба на автозаправочных станциях региона вводится новый порядок отпуска горючего, который должен помочь предотвратить ажиотажный спрос среди населения. Об этом пишет Лента.ру .

В Курской области вводятся временные ограничения на продажу топлива. О принятом решении сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, оперативный штаб региона постановил, что с 00:00 24 июня заправка на всех АЗС будет осуществляться исключительно непосредственно в топливные баки транспортных средств. Отпуск бензина и дизельного топлива в канистры и другие емкости временно ограничивается.

Глава региона подчеркнул, что причин для беспокойства нет: необходимых запасов топлива в области достаточно для обеспечения текущих потребностей жителей и организаций. Однако повышенный спрос и стремление граждан создать дополнительные запасы могут негативно сказаться на ситуации.

Ранее сообщалось, что власти Крыма обеспечивают топливом общественный транспорт в приоритете.