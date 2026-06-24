Модрич сыграл 200-й матч за сборную: больше только у троих

Сборная Хорватии на групповом этапе чемпионата мира одолела команду Панамы (1:0). Этот матч стал знаменательным для капитана хорватов Луки Модрича: он провел 200-ю игру за национальную команду.

40-летний Модрич стал четвертым футболистом в истории, которому покорилась эта отметка. Больше игр за сборную только у португальца Криштиану Роналду (230), катарского футболиста Бадера Аль-Мутавы (202) и аргентинца Лионеля Месси (201).

В 200 матчах за Хорватию полузащитник забил 29 голов и отдал 31 результативную передачу. В свои 40 лет Модрич остается главным организаторам атак в сборной.

В матче с Панамой единственный мяч забил форвард испанской «Осасуны» Анте Будимир. Хорватия занимает третье место в группе L, набрав три очка. Лидируют сборные Англии и Ганы (по четыре балла), Панама очков не набрала. В решающем для себя матче хорваты сыграют со сборной Ганы.

Ранее капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в матче с Узбекистаном (5:0).