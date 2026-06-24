АЗС «Нефтьмагистраль» снизила цены на бензин и дизель в Подмосковье после запроса ФАС

Сеть АЗС «Нефтьмагистраль» сообщила о снижении цен на все виды топлива на своих заправочных станциях в Москве и Подмосковье. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале компании, пишет РИА Новости .

В сообщении отмечается, что новые расценки уже действуют на АЗС сети, а актуальная стоимость топлива размещена на информационных стелах. Согласно опубликованным данным, литр бензина АИ-92 теперь стоит 70,99 рубля, АИ-95 — 79,99 рубля, АИ-95 Evo — 82,99 рубля, а премиальный АИ-100 — 99,99 рубля. Цена дизельного топлива установлена на уровне 84,99 рубля за литр.

Объявление о снижении цен последовало после того, как Федеральная антимонопольная служба направила запрос двум крупным независимым сетям АЗС столичного региона — «Нефтьмагистрали» и «Трассе». Ведомство запросило сведения, касающиеся формирования цен на топливо, а также данные об объемах его реализации.

В ФАС ранее заявляли о необходимости анализа ситуации на розничном рынке нефтепродуктов в Московском регионе. На данный момент официальных комментариев о результатах проверки или причинах корректировки цен не поступало.

Ранее сообщалось, что у владельца сети «Нефтьмагистраль» нашли элитную недвижимость на 3 млрд рублей.