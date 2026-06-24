Губерниев переобулся: Роналду больше не «полено», а «абсолютно великий»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев переменил свое мнение о капитане сборной Португалии Криштиану Роналду по ходу матча с Узбекистаном (5:0) на чемпионате мира по футболу. 41-летний Криш оформил в этой игре дубль.

Еще до начала мундиаля Губерниев указывал на то, что ветеран является слабым звеном в португальской сборной, а после неудачной игры с ДР Конго (1:1) назвал Криштиану «поленом».

По ходу матча комментатор это сравнение продолжал обыгрывать в своем телеграм—канале: «Вперед, Узбекистан! Покажите полену Роналду его истинное место», «Ой, Криш забил. Неужели он больше не полено», «Ого, Криш игрок командный. Внимание соперника на него и партнер забивает. Полено проросло?»

По окончании матча Губерниев, явно подшучивая над собой, написал: «Криштиану Роналду абсолютно великий! Как неправы те, кто его хейтил! Футбол надо понимать!»

Ранее Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира, доведя количество голов в финальной части турнира до 18.