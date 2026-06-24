Турция заявила о готовности вновь принять переговоры по Украине в Стамбуле

Турция готова вновь выступить организатором переговоров по урегулированию украинского конфликта и предоставить для этого площадку в Стамбуле. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве, комментируя заявление президента России Владимира Путина о возможности мирного процесса на основе договоренностей, достигнутых сторонами в 2022 году.

По словам собеседника агентства, Турция обладает всем необходимым для проведения подобных встреч, включая опыт посреднической работы и развитую инфраструктуру. В Анкаре подчеркнули, что последовательно поддерживают любые дипломатические усилия, направленные на поиск мирного решения конфликта.

Источник напомнил, что именно в Стамбуле весной 2022 года сторонам удалось выйти на наиболее содержательные договоренности с начала боевых действий. Турецкие власти считают этот опыт важным и готовы содействовать дальнейшим инициативам, способным приблизить урегулирование.

В Анкаре также отметили, что продолжают поддерживать контакты как с Москвой, так и с Киевом. По мнению турецкой стороны, прямой диалог остается наиболее эффективным и устойчивым механизмом для поиска компромиссных решений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей 2022 года. В свою очередь, в 2025 году Россия и Украина уже провели в Стамбуле три раунда прямых переговоров. По итогам встреч состоялись обмены пленными, передача тел погибших военнослужащих украинской стороне, а также обмен проектами меморандумов по возможному урегулированию конфликта.

До этого сообщалось, что Туск признал рост антиукраинских настроений и назвал раздражение оправданным.