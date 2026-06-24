Россиянам напомнили о выплате до 100 тысяч рублей при трудной жизненной ситуации

Граждане России, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, имеют право на получение разовой адресной материальной помощи. Об этом рассказал ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По его словам, данная мера социальной поддержки действует во всех регионах страны, однако значительная часть граждан не знает о возможности получения такой выплаты. Депутат отметил, что многие пострадавшие от чрезвычайных обстоятельств даже не обращаются за помощью в органы соцзащиты.

Основанием для предоставления выплаты могут стать пожар, стихийное бедствие, дорогостоящее лечение, смерть кормильца, крупная кража имущества и другие ситуации, в которых человек не способен самостоятельно справиться с возникшими трудностями.

Размер помощи определяется с учетом обстоятельств конкретного случая и региональных особенностей. Федеральная поддержка может достигать 50 тысяч рублей. При этом в ряде субъектов предусмотрены дополнительные региональные выплаты, благодаря которым общий объем помощи способен увеличиться до 100 тысяч рублей.

Для оформления выплаты необходимо самостоятельно обратиться в органы социальной защиты населения, многофункциональный центр или местную администрацию. К заявлению потребуется приложить документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации или иных обстоятельств, ставших причиной обращения.

Как отметил парламентарий, решение по заявлению обычно принимается в течение 10–30 дней. В экстренных случаях процедура может быть ускорена.

Депутат также предупредил, что адресная материальная помощь не назначается автоматически. Для ее получения гражданин должен лично подать заявление. По его словам, если человек оказался в трудной ситуации, важно не откладывать обращение за положенной поддержкой и своевременно воспользоваться существующими мерами социальной помощи.

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